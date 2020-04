Caricatore wireless da tavolo di Choetech in sconto a soli 9,09 euro

Se volete ricaricare lo smartphone eliminando definitivamente l’ingombro e la noia dei fili, comprate il caricatore a induzione di Choetech, ora proposto a soli 9,09 euro grazie ad un codice sconto.

Questo dispositivo è compatibile con tutti gli iPhone con ricarica wireless, quindi iPhone 8/X e successivi, e ha il più classico dei fattori di forma. È un piattaforma quadrata che resta “sdraiata” sulla scrivania e su di essa si colloca l’iPhone (o qualunque altro telefono con ricarica wireless).

Grazie al LED frontale è possibile conoscere visivamente l’attivazione della ricarica e capire quando la batteria è completamente carica, rendendo così chiaramente visibile tale informazione per tutti gli iPhone e gli smartphone che non montano un indicatore LED.

Supporta lo standard Qi e può ricaricare alla potenza corretta qualsiasi tipo di smartphone: è infatti in grado di erogare fino 10 W per ricaricare adeguatamente tutti i dispositivi dotati di tecnologia Qi ed è in grado di erogare la potenza di uscita a 7,5 W oppure a 5 W in base al dispositivo in ricarica.

Il produttore assicura che il caricabatterie è silenzioso, ovvero non emette alcun ronzio e quindi non disturba il sonno se si usa durante le ore notturne. Ovviamente è dotato di protezione contro sovratensione, sovratemperatura, sovraccarico e cortocircuito e ricorda che quando si utilizza questo tipo di ricarica «E’ normale che il dispositivo si riscaldi un poco».

Come altri del suo genere è in grado di ricaricare i telefoni anche senza dover rimuovere la custodia, purché non sia più spessa di 5 millimetri. Nel caso di custodie con parti in metallo o magnetiche vanno invece rimosse prima dell’uso.

Se interessati, lo trovate in vendita su Amazon al prezzo di 13 euro che scende a soli 0,09 euro inserendo il codice 8BD8WDND nel carrello prima dell’acquisto. L’offerta scade alla mezzanotte di lunedì 27 aprile.