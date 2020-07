TP-Link, due nuovi router per casa e mobilità all’insegna del 4G

Con gli iPhone in arrivo a settembre il 5G subirà una notevole accelerazione, ma la tecnologia 4G resterà comunque una validissima soluzione per la connessione ad internet soprattutto in termini di copertura. Stabile e veloce, chi ci si affida già oggi può ora scegliere due nuove soluzioni di TP-Link per usarla sia in mobilità che in postazione fissa a casa.

Per il primo caso TP-Link ha realizzato M7000, un hotspot molto compatto e leggero che sta perfino nel palmo di una mano. E’ quindi portatile in senso stretto, ovvero alimentato da una batteria che garantisce fino a 8 ore di autonomia, fornendo connettività web anche fuori casa, in spiaggia o durante gli spostamenti in macchina o in treno. Permette di connettere simultaneamente fino a 10 dispositivi, una quantità sufficiente per soddisfare le esigenze di più persone.

Inoltre raggiunge velocità fino a 150 Mbps in download e 300 Mbps sulla rete Wi-Fi, per fare videochiamate e navigare in Internet anche mentre ci si trova in movimento. La gestione dell’hotspot è semplificata dall’applicazione per smartphone e tablet, che permette di impostare un limite dati (utile per non sforare il limite imposto dal proprio piano tariffario) e di controllare gli accessi alla rete, monitorando quali dispositivi stanno usufruendo del Wi-Fi.

E’ invece nell’ottica di una soluzione casalinga che è stato progettato il router 4G TL-MR100. Pur essendo compatto e adatto ad essere portato con sé nella casa vacanza, non si tratta di un hotspot: non essendo dotato di batteria, è infatti necessario collegarlo ad una presa di corrente. Rispetto ad un hotspot, però, fornisce prestazioni di livello superiore: è possibile connettere fino a 32 dispositivi contemporanei alla rete Wi-Fi e sono disponibili 2 porte Ethernet per collegare via cavo dispositivi come PC, Smart TV, stampanti e così via.

Anch’esso è basato su rete 4G, è quindi un’ottima idea per una seconda casa, per un soggiorno prolungato, ma anche per un locale, un negozio, un ristorante che desidera fornire connettività ai propri clienti, puntando sul supporto per un ampio numero di connessioni simultanee. Il router 4G può rivelarsi la scelta ideale anche per le attività commerciali che necessitano di collegare il registratore di cassa telematico.

L’hotspot Wi-Fi TP-Link M7000 e il router 4G TP-Link TL-MR100 hanno un prezzo ufficiale al pubblico rispettivamente di 49 euro e 79 euro. Entrambi i prodotti saranno disponibili sul brand store ufficiale Amazon di TP-Link e nelle principali catene di distribuzione a partire dalla seconda metà di luglio 2020.