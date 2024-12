Spazzolino smart Oral-B iO6 a solo 119,99€

Pubblicità Lo spazzolino da denti ultrasmart Oral-B iO6va in sconto a 119,99€. È questa una delle offerte che troviamo oggi su Amazon e che vi segnaliamo perchè particolarmente interessanti. Oral-B iO6 è uno dei migliori spazzolini Oral-B, frutto di sei anni di ricerca e sviluppo, per assicurare livelli superiori di esperienza, design e prestazioni. La tecnologia iO combina la testina rotonda Oral-B ispirata agli strumenti del dentista, con setole micro-oscillanti per una sensazione di pulito professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata. Le capacità potenziate di monitoraggio con l’Intelligenza Artificiale e tracciamento denti in 3D di Oral-B iO6 offrono agli utenti una guida personalizzata, comunicando passo per passo la modalità di spazzolamento corretta, per un risultato ottimale della propria salute orale. Come i modelli precedenti sono disponbili le app sia per iPhone che per Android. Oral-B iO6 costa 199,99€. Oggi lo pagate solo 119,99€

