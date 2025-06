Apple Intelligence, avanti ma piano

Negli ultimi mesi Apple ha cercato di recuperare il terreno perso sull’intelligenza artificiale, un ambito in cui finora ha proceduto con cautela, tra promesse vaghe e implementazioni frammentarie. A partire dalla WWDC dello scorso anno, il progetto Apple Intelligence è diventato il nuovo contenitore delle ambizioni di Cupertino in questo campo: un approccio distribuito, legato strettamente al dispositivo e costruito intorno a modelli linguistici pensati per funzionare in locale.

Nel nuovo aggiornamento annunciato oggi, Apple Intelligence torna al centro della scena con una serie di funzioni che toccano iOS, iPadOS, macOS, Apple Watch e Vision Pro. Il tono resta sobrio, ma l’intenzione è evidente: far capire che l’intelligenza artificiale non è più un’aggiunta marginale, bensì una componente integrata nell’esperienza quotidiana dei dispositivi Apple.

Traduzione in tempo reale tra Messaggi, FaceTime e chiamate

La novità più visibile è Live Translation, una funzione pensata per abbattere le barriere linguistiche in tre ambiti chiave: Messaggi, FaceTime e chiamate vocali. Il sistema è in grado di tradurre in tempo reale quello che viene scritto o detto, direttamente mentre avviene la conversazione.

Nei messaggi, la traduzione avviene durante la digitazione, in modo che l’utente possa scrivere nella propria lingua e inviare il messaggio già tradotto nella lingua dell’interlocutore. Il processo è simile anche in chiamata: su FaceTime vengono mostrati sottotitoli tradotti in tempo reale mantenendo la voce originale, mentre nelle telefonate classiche la voce tradotta viene riprodotta automaticamente nel corso della conversazione.

Tutto avviene in locale, sul dispositivo, senza invio di dati a server esterni, a garanzia della riservatezza delle conversazioni.

Genmoji e Image Playground diventano più flessibili

Apple aggiorna anche gli strumenti per la creazione di emoji e immagini personalizzate. Con Genmoji, è ora possibile combinare emoji diverse e affiancare descrizioni testuali per creare personaggi nuovi e più espressivi. L’obiettivo è offrire un modo per rappresentare familiari, amici o stati d’animo con più libertà rispetto agli emoji standard.

Image Playground, invece, introduce uno strumento chiamato Any Style, che permette di generare immagini in stili diversi (come pittura a olio o vettoriale) partendo da una descrizione testuale. In questo caso entra in gioco ChatGPT, che elabora il prompt per creare un’immagine su richiesta. Anche qui, il passaggio dei dati verso il modello OpenAI avviene solo con il consenso esplicito dell’utente.

Riconoscimento visivo potenziato per interagire con ciò che si guarda

La componente visiva di Apple Intelligence viene estesa all’intero sistema, consentendo di interagire con il contenuto visualizzato sullo schermo. Se l’utente sta guardando una foto, una pagina web o una schermata di un’app, può evidenziare un oggetto (come una lampada, un paio di scarpe o un quadro) e avviare una ricerca su Google, Etsy o altre piattaforme supportate.

In alternativa, può chiedere direttamente a ChatGPT di fornire informazioni su ciò che appare a schermo. Il sistema è anche in grado di riconoscere automaticamente elementi strutturati, come eventi con data e luogo, e proporre di aggiungerli al calendario.

L’attivazione avviene premendo la combinazione usata per fare uno screenshot, da cui si può decidere se salvare, condividere o analizzare con Apple Intelligence.

Workout Buddy: feedback motivazionali personalizzati su Apple Watch

Infine, Apple porta le sue funzioni intelligenti anche nell’app Fitness di Apple Watch. Il nuovo Workout Buddy analizza i dati dell’allenamento in corso insieme allo storico dell’attività fisica per fornire feedback personalizzati durante la sessione. Viene considerato un insieme ampio di parametri: frequenza cardiaca, ritmo, distanza, traguardi precedenti, anelli completati e altro ancora.

Le informazioni vengono tradotte in voce attraverso un modello text-to-speech, ispirato alle voci di Fitness+. L’obiettivo non è solo informare, ma anche motivare, con un tono coerente al tipo di allenamento.

Workout Buddy sarà disponibile inizialmente in inglese, per sessioni come corsa, camminata, ciclismo, HIIT e allenamento di forza. Richiede un Apple Watch con cuffie Bluetooth e un iPhone compatibile nelle vicinanze.