iPadOS 26 arriva anche su iPad molto vecchi, ma uno resta fuori

Apple ha ufficializzato la lista dei dispositivi compatibili con iPadOS 26 e alcuni iPad molto datati restano ancora nella lista. Ma c’è anche una sorpresa negativa: un modello molto popolare viene escluso.

iPad che non riceveranno iPadOS 26

L’iPad che esce dalla lista di compatibilità è il iPad (7ª generazione), rilasciato nel 2019 e dotato di chip A10 Fusion. Apple ha evidentemente deciso che, con l’introduzione di nuove funzioni e una base più pesante dal punto di vista hardware, quel chip non è più sufficiente.

Tutti gli iPad compatibili con iPadOS 26

La lista ufficiale dei modelli compatibili con iPadOS 26 è la seguente:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9″ (dalla 3ª generazione in poi)

(dalla 3ª generazione in poi) iPad Pro 11″ (dalla 1ª generazione in poi)

(dalla 1ª generazione in poi) iPad Air (M2) e successivi

e successivi iPad Air (dalla 3ª generazione in poi)

(dalla 3ª generazione in poi) iPad (A16)

iPad (dall’8ª generazione in poi)

(dall’8ª generazione in poi) iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (dalla 5ª generazione in poi)

Positivo il fatto che modelli come iPad Air 3, iPad mini 5 e iPad 8 che non hanno ancora i processori Apple Silicon, saranno ancora aggiornati. Apple punta a mantenere il supporto software il più a lungo possibile e questa per molti è una buona notizia. C’è però quella cattiva del mancato supporto del chip A10 Fusion che molti ancora utiizzano su iPad capaci ancora di fare il loro lavoro.

Funzioni limitate sui modelli più vecchi

Come per iOS 26, anche su iPadOS 26 alcune novità saranno disponibili solo su modelli dotati di chip M1 o superiori, oppure, nel caso dei modelli più compatti, su iPad mini con A17 Pro. È il caso di molte funzioni legate ad Apple Intelligence, il nuovo sistema AI integrato nel sistema operativo.

Cosa cambia con iPadOS 26

Tra le principali novità di iPadOS 26 ci sono:

Liquid Glass , la nuova interfaccia ispirata a visionOS

, la nuova interfaccia ispirata a visionOS Multitasking con finestre più flessibile, pensato per avvicinarsi all’esperienza desktop

più flessibile, pensato per avvicinarsi all’esperienza desktop Nuove funzioni AI con Apple Intelligence, ma solo su iPad con chip M1 o successivi

con Apple Intelligence, ma solo su iPad con chip M1 o successivi App Messaggi potenziata, supporto a RCS e nuovi effetti

potenziata, supporto a RCS e nuovi effetti App Diario ora anche su iPad, sincronizzata con iPhone

ora anche su iPad, sincronizzata con iPhone PDF migliorati e annotazioni più avanzate

e annotazioni più avanzate Nuove opzioni di accessibilità e automazione con Background Tasks

e automazione con Background Tasks Scrittura assistita con suggerimenti e revisioni AI (su modelli compatibili)

con suggerimenti e revisioni AI (su modelli compatibili) Gestione file e nuovi strumenti per allegati, documenti e grafici 3D

Rilascio e disponibilità

La prima beta per sviluppatori è disponibile da subito. La beta pubblica arriverà a luglio, mentre il rilascio definitivo di iPadOS 26 è previsto per l’autunno, come da tradizione insieme ai nuovi iPad e iPhone.