macOS Tahoe 26, Spotlight più potente che mai

Tra le novità presentate da Apple alla WWDC25 (conferenza sviluppatori), anche la versione preliminare (beta) del futuro macOS Tahoe 26, il sistema operativo del Mac, che vanta un nuovo design e funzioni.

Tra le novità più interessanti, alcune riguardano Spotlight. La funzione che consente di trovare rapidamente app, documenti, email e altri elementi sul Mac, riceve il suo aggiornamento più importante di sempre: ora consente di eseguire direttamente centinaia di azioni, come inviare un’email o creare una nota, offrendo esperienze di navigazione del tutto nuove per trovare quel che serve ancora più velocemente.

Apple spiega che Spotlight è il punto di riferimento per cercare qualsiasi cosa su Mac e ora è ancora più facile trovare ciò che si sta cercando: l’utente può eseguire varie azioni in modi completamente nuovi. Nel corso di una ricerca, tutti i risultati, inclusi file, cartelle, eventi, app e messaggi, vengono elencati insieme e ordinati in modo intelligente per rilevanza. Sono presenti nuove opzioni a livello di filtri, esempio PDF e messaggi di posta, consentendo di circoscrivere rapidamente la ricerca per ottenere esattamente ciò che si sta cercando.

Spotlight può anche mostrare i risultati per documenti archiviati in spazi cloud di terze parti. E quando non si sa esattamente cosa cercare, nuove opzioni di navigazione permettono di passare facilmente in rassegna solo le app, i file, la cronologia degli appunti e altro ancora.

L’utente può eseguire centinaia di azioni direttamente da Spotlight, ad esempio inviare un messaggio di posta, creare una nota o avviare un podcast, senza dover passare da un’app all’altra.

Apple ha pensato anche agli sviluppatori: grazie all’API” App Intents”, le app possono fornire a Spotlight la possibilità di eseguire azioni e l’utente può dunque agire sia dalle app Apple che da quelle di terze parti. È possibile richiamare comandi rapidi e azioni dalla barra dei menu nell’app in cui sta lavorando, senza bisogno di sostare le mani dalla tastiera.

Apple spiega che Spotlight impara le abitudini dell’utente a livello di sistema e propone azioni personalizzate, per esempio l’invio di un messaggio ad un collega al quale si scrive spesso. Altra novità di Spotlight sono i tasti rapidi, ovvero brevi sequenze di caratteri che permettono all’utente di accedere direttamente all’azione desiderata.