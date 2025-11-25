Luminar Mobile trionfa ai Google Play Best of 2024, ecco l’offerta Black Friday

Skylum è fiera di annunciare un traguardo eccezionale che sottolinea la sua leadership nel campo dell’editing fotografico basato sull’Intelligenza Artificiale. Luminar Mobile, l’applicazione di fotoritocco per smartphone, è stata insignita di un prestigioso riconoscimento ai Google Play Best of 2024, entrando di diritto nella ristretta cerchia delle applicazioni più innovative, performanti e apprezzate dell’anno.

Questo onorevole premio non è solo un attestato di eccellenza tecnologica, ma una potente conferma della visione di Skylum: democratizzare la fotografia avanzata, rendendo gli strumenti di livello professionale accessibili a chiunque, indipendentemente dal livello di esperienza o dal luogo in cui si trova.

Grazie alla potenza rivoluzionaria dell’AI ereditata dal suo omologo desktop, Luminar Neo, migliaia di utenti in tutto il mondo possono trasformare scatti ordinari in opere d’arte visive direttamente dal palmo della loro mano, utilizzando strumenti creativi non solo intuitivi, ma anche rapidissimi e incredibilmente potenti.

I pilastri del successo di Luminar Mobile

Cosa ha permesso a Luminar Mobile di distinguersi in un mercato così competitivo? La risposta risiede in una combinazione sapiente di tecnologia all’avanguardia e design orientato all’utente:

Strumenti AI Potenti e Versatili: L’applicazione offre algoritmi di Intelligenza Artificiale per miglioramenti sia automatici (ottimali per correzioni rapide) che creativi (per trasformazioni audaci), permettendo di ottenere risultati sbalorditivi con pochi tocchi.

Editing Professionale, Velocità Mobile: Luminar Mobile è stato ottimizzato per garantire una velocità di elaborazione sorprendente, essenziale per il workflow mobile. Offre la profondità di un editor professionale, ma con la rapidità e l’efficienza richieste dall’uso su smartphone.

Design Intuitivo e Moderno: L’interfaccia utente è stata studiata per essere estremamente pulita e accessibile, riducendo la curva di apprendimento e permettendo agli utenti di concentrarsi sulla creatività.

Funzionalità AI Distintive: L’app include funzionalità esclusive e celebrate, come la sostituzione intelligente del cielo ( Cielo AI ), strumenti per l’ottimizzazione dei ritratti ( Ritratti Intelligenti ) e una vasta libreria di Preset Dinamici che si adattano al contenuto dell’immagine.

Questo premio è un ringraziamento ufficiale e un’incoraggiamento per il continuo lavoro svolto in stretta collaborazione con la community di utenti. È il loro feedback costante e il loro entusiasmo quotidiano che alimentano l’evoluzione e la crescita incessante di Luminar Mobile.

Black Friday 2024: La Combinazione Perfetta per il Tuo Workflow, Luminar Neo + Luminar Mobile

Per celebrare questo significativo riconoscimento internazionale e per esprimere gratitudine nei confronti della sua fedele base di utenti, Skylum ha lanciato il suo attesissimo pacchetto esclusivo per il Black Friday.

Questa è l’opportunità definitiva per abbracciare l’ecosistema completo di Luminar.

L’Offerta Esclusiva Black Friday: Potenza Desktop e Flessibilità Mobile

L’offerta mette in primo piano la sinergia tra l’editor desktop completo e l’app mobile: Luminar Neo + Luminar Mobile sono proposti insieme a un prezzo imbattibile!

Questa soluzione unificata è stata creata per offrire un workflow fotografico potente, flessibile e completamente integrato tra il tuo computer (desktop) e il tuo smartphone (mobile).

Con l’acquisto del Pacchetto Ecosistema, potrai:

Sfruttare la Massima Potenza: Utilizzare gli strumenti AI avanzati e i livelli di editing di Luminar Neo sul tuo computer per progetti complessi e modifiche dettagliate.

Modificare in Movimento: Perfezionare e condividere le tue foto ovunque tu sia con l’efficienza di Luminar Mobile .

Sincronizzazione Creativa Totale: Garantire la coerenza del tuo stile di editing e dei tuoi preset su tutti i tuoi dispositivi, assicurando una transizione fluida tra desktop e mobile.

È il momento ideale per elevare la tua passione fotografica a un livello superiore, approfittando del periodo dell’anno caratterizzato dagli sconti più consistenti.

Dettagli delle Offerte Black Friday Skylum (Valide fino al 1° dicembre)

Approfitta subito di sconti eccezionali che raggiungono fino al -77% sui prodotti Luminar:

Licenza a Vita Luminar Neo Desktop: L’opzione per chi desidera il controllo totale sul proprio software. Prezzo Speciale Black Friday: 89 € Acquista ora

Ecosistema Completo Luminar Neo (Desktop + Mobile): La soluzione per l’utente moderno che lavora su più dispositivi, approfittando della sincronizzazione. Prezzo Speciale Black Friday: 109 € Acquista ora

Ecosistema Completo + Creative Assets: Il pacchetto definitivo che include software e risorse creative aggiuntive (come preset, texture, ecc.) per una libertà artistica illimitata. Prezzo Speciale Black Friday: 129 € Acquista ora



Vantaggio Esclusivo Aggiuntivo

Per massimizzare il risparmio, è disponibile un Codice promozionale esclusivo: Macity. L’utilizzo di questo codice garantisce un ulteriore sconto del -10%, che è cumulabile con tutte le promozioni Black Friday già attive. Non perdere l’occasione di ottenere il massimo valore sui tuoi acquisti!