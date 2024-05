Apple mostra come effettua i test di durabilità su iPhone e altri prodotti

Pubblicità

Ogni volta che Apple presenta un nuovo dispositivo, YouTube pullula di filmati con utenti che mettono a dura prova iPhone e iPad, in test di durabilità e simulazioni di cadute accidentali, prove da varie altezze che il più delle volte lasciano il tempo che trovano perché la rottura o meno di alcuni componenti dipende da vari fattori (altezza della caduta, inclinazione del telefono, presenza di una custodia o meno, ecc.) e non sono necessariamente indicative dell’effettiva resistenza di un telefono.

Marques Brownlee, Youtuber noto come MKBHD, ha recentemente avuto modo di visitare laboratori di Apple, apprendendo come si testano i dispositivi a Cupertino prima della produzione in serie , evidenziando in alcuni video su X (Twitter) varie prove di durabilità che nessun youtuber potrebbe mai fare in casa.

MKBHD mostra in una serie di video, laboratori di Apple dedicati a test di vario tipo, incluse prove con acqua che simulano dalla pioggia leggera, fino a spruzzi ad alta pressione di una manichetta.

Nelle prove di Apple non mancano i “drop test”, fatti però con robot industriali dedicati che provano diverse tipologie di cadute, monitorando ognuna di queste in slow motion per poter comprendere elementi costruttivi da migliorare/modificsare.

Apple testa cosa accade nell’iPhone di un utente che, ad esempio, ha in tasca il telefono alla guida di una moto, e riferisce che per ogni nuovo dispositivo, ne testa 10.000 in varie condizioni.

I recently got to visit some Apple labs where they durability test new iPhones before they come out, and learned a few things (🧵THREAD) #1: Have you actually seen how they water test phones for IP ratings? (video) pic.twitter.com/Qh3hfmlmdn — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

John Ternus, a capo dell’hardware engineering team di Apple (l’uomo rittenuto da molti osservatori come il papabile successore di Tim Cook), ha spiegato a Marques Brownlee che l’azienda è attenta ai test di durabilità e tiene conto di eventuali elementi che emergono successivamente alla messa in vendita di un prodotto migliorando le future procedure di testing interne, cercando di tenere conto di eventuali problematiche in successive batterie di test.

#3: Apparently Apple has also bought and programmed and industrial robot to be their own drop test machine – to simulate hundreds of different drop angles onto different materials Then they hit it with some ultra bright lights and a high speed camera to watch them back in… pic.twitter.com/EsNJbVQrbO — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

Ternus ha spiegato ancora che alcune scelte che l’utente potrebbe vedere come fatte per impedire la riparazione di un prodotto, sono invece necessarie per migliorare la durabilità, ritenendo superiore un prodotto più robusto anche se meno riparabile.