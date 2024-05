Chi è John Ternus, l’erede predestinato di Cook

Tim Cook è amministratore delegato di Apple da agosto 2011, scelta caldeggiata da Steve Jobs in persona dopo le sue dimissioni per la malattia che l’aveva colpito, raccomandando fortemente al Consiglio di amministrazione dell’azienda di nominare Cook come CEO, in precedenza responsabile per tutte le attività e la vendite a livello mondiale dell’azienda, inclusa la gestione completa della supply chain di Apple, attività di vendita, servizio e supporto in tutti i mercati e le nazioni, e con ruoli chiave nello sviluppo di relazioni strategiche con rivenditori e fornitori (qui abbiamo raccontato la sua storia).

Cook (63 anni) – è l’a.d. in carica più a lungo a Cupertino; non potrà rimanere sempre alla guida di Apple e Bloomberg si chiede chi potrebbe essere il successore più “papabile”, in grado di sostituire a lungo termine l’attuale CEO.

Bloomberg spiega che non vi sono ragioni imminenti per rimpiazzare Cook ma questa possibilità deve essere presa in considerazione e, interpellando persone che conoscono l’azienda dall’interno, il nome che tutti sembrano indicare come in grado di tenere eventualmente le redini in caso di urgenza è quello dello Chief Operating Officer Jeff Williams; quest’ultimo, però, ha solo due anni in meno di Cook e per questo alcuni “insider” è improbabile venga scelto a lungo termine come amministratore.

Il Consiglio di amministrazione preferirebbe a quanto pare un dirigente in grado di guidare per almeno un decennio l’azienda, così come fatto da Jobs e Cook.

“Se me lo avessi chiesto cinque anni addietro, era molto chiaro che Jeff era in testa nel gruppo di possibili CEO”, ha riferito un dirigente non meglio precisato, evidenziando che al momento la scelta più probabile sarebbe quella di John Ternus, attuale Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple.

Ternus è descritto da Bloomberg come benvoluto e apprezzato all’interno dell’azienda, elogiato da Tim Cook, Eddy Cue e altri dirigenti. Ternus ha 49 anni, elemento che lo rende più “papabile” rispetto ad altri nel gruppo dirigente, e una scelta possibile per dirigere a lungo l’azienda.

Christopher Stringer, ex hardware designer di Apple, afferma che Ternus permetterebbe di affidare Apple a mani fidate, riferendo che si tratta di una persona che non ha mai fallito, qualunque sia stato il ruolo a lui affidato.

Chi è John Ternus

Ma chi è John Ternus? Dalla sezione del sito Apple dedicati ai dirigenti, apprendiamo che è vice presidente responsabile Hardware Engineering, e che fa riferimento a Tim Cook. È responsabile della progettazione hardware, inclusi i team che creano iPhone, iPad, Mac, AirPods e altro hardware ancora.

Ternus è arrivato in Apple nel 2001, e dal 2013 svolge il ruolo di vice president of Hardware Engineering. Nella sua carriera presso Apple, ha supervisionato lo sviluppo hardware lavorando su vari prodotti, incluse tutte le generazioni di iPad e le ultime lineup di iPhone e AirPods. Apple riferisce che è stato un leader chiave nella transizione ai chip Apple Silicon. Prima di arrivare a Cupertino ha lavorato come ingegnere meccanico per l’azienda Virtual Research Systems. Ha conseguito una laurea in Mechanical Engineering presso l’Università della Pennsylvania.

Per quanto riguarda altri nomi quali Craig Federighi (Vice President Mac Software Engineering) o Deirdre O’Brien (Vice President of People), secondo Bloomberg non sono in pole position; altri quali l‘Apple Fellow Phil Schiller o Dan Riccio (Vice President Hardware Engineering) sono alla fine del loro mandato.