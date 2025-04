Apple Music suona in Dolby Atmos anche su Windows

Pubblicità

La riproduzione di musica con il servizio Apple Music e supporto Dolby Atmos è ora disponibile anche per i PC con Windows. Lo fa notare il sito statunitense Macrumors spiegando che grazie al supporto in questione anche dai PC con Windows e hardware compatibile è per la prima volta possibile sfruttare esperienze audio immersive caratterizzate da un suono limpido e multidimensionale.

Apple presenta il Dolby Atmos come un’esperienza audio immersiva che permette agli artisti di mixare la propria musica in modo che il suono sembra provenire da ogni punto intorno a chi ascolta, anche dall’alto. Di default Apple Music può riprodurre in automatico le tracce in Dolby Atmos su tutti gli auricolari e le cuffie AirPods e Beats con chip H1 o W1, e sugli altoparlanti integrati nei più recenti modelli di iPhone, iPad e Mac.

Il supporto alla modalità in questione è integrato nella versione 1.1284.20225 di ‌Apple Music‌ per Windows. In un documento di supporto dedicato, Apple spiega che è possibile riprodurre il formato Dolby Atmos in Apple Music su Windows.

Con un abbonamento al servizio musicale di Apple è possibile ascoltare le tracce disponibili in Dolby Atmos. La Casa di Cupertino evidenza che questo offre “un’esperienza audio immersiva e tridimensionale (spaziale), tramite cuffie stereo e altoparlanti o ricevitori compatibili con Dolby Atmos”.

Gli album disponibili in Dolby Atmos mostrano l’icona Dolby in Apple Music. Per modificare le impostazioni per il Dolby Atmos in Apple Music per Windows basta aprire l’app Apple Music sul PC, selezionare i tre puntini (“…”) in alto rispetto alla barra laterale, scegliere Impostazioni e da qui le opzioni “Riprodurre brani supportati in formato audio Dolby Atmos” o “Scegliere la qualità audio Dolby Atmos quando si scaricano le canzoni”.

È possibile modificare l’impostazione Dolby Atmos per un brano selezionando il pulsante Dolby nei controlli di riproduzione, da qui “Impostazioni qualità audio”, quindi l’impostazione “Dolby Atmos”.

Per gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi si parte da questa pagina.