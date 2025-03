iPad Air 11 pollici M3 cellular già in sconto di 170 euro

Pubblicità Lanciato da pochissimo, iPad Air M3 da undici pollici viene già scontato di ben 170 €. Parliamo del modello con nuovo processore, connettività Cellulare che costa solo 719 € nella versione da 128 GB. Ricordiamo che non siamo certo di fronte ad un massiccio rinnovamento rispetto al modello M2. Anzi in pratica parliamo dello stesso tablet ma con un processore più avanzato. Sono però un pochino più consistenti le novità rispetto al modello M1. Videocamera frontale sul lato lungo

Wi-Fi 6e

Bluetooth 5.3

Compatibile Apple Pencil Pro

Memoria da 128 e 1 TB

Nuovi colori (Viola, Grigio, Galassia, Azzurro) Lo sconto di oggi che porta iPad Air da 11 con 128 GB di memoria a 719 euro è ottimo. Pariamo di un iPad in grado di soddisfare tutte le più avanzate esigenze, con prestazioni non troppo distanti da quelle di un iPad Pro che però vi costa la metà. In più qui abbiamo anche la connettività di rete cellulare. Il ribasso è del 19%. A 719 euro in pratica avete in regalo proprio la rete cellulare e pagate questa versione come quella di iPad Air con il solo Wi-Fi. Click qui per comprare

