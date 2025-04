Bang & Olufsen e Antolini scolpiscono la musica nel marmo italiano

Pubblicità

Bang & Olufsen ha annunciato una nuova collaborazione con il marchio italiano Antolini, specializzato in pietre naturali, nell’ambito della linea Atelier Bespoke. Questa partnership sottolinea l’impegno comune per innovazione, arte e maestria artigianale, integrando l’acustica di Bang & Olufsen con un design senza tempo.

Sarà mostrato in occasione della Milan Design Week, l’altoparlante Beosound Balance Natura è il risultato di questa fusione, realizzato utilizzando materiali naturali selezionati di Antolini insieme a progetti su misura sviluppati da Bang & Olufsen.

Il dispositivo si distingue per il design del piedistallo, che unisce la capacità di lavorazione della pietra di Antolini con l’esperienza di Bang & Olufsen nell’impiego dell’alluminio. Il piedistallo, dal taglio scultoreo, solleva l’altoparlante, offrendo al contempo un elemento funzionale e distintivo per l’ambiente interno.

E’ presente anche un anello in alluminio anodizzato tra il piedistallo e l’altoparlante che crea una transizione armoniosa, con un abbinamento cromatico accurato che esalta il dialogo tra elementi naturali e ingegneristici.

Carlo Alberto Antolini ha commentato che, collaborando con Bang & Olufsen, è stata data vita a esperienze sensoriali uniche, in cui la pietra naturale viene modellata per raccontare la bellezza intrinseca della natura, mentre il suono viene scolpito per trasmettere emozioni pure attraverso un design che diventa arte.

Allo stesso modo, il team di design di Bang & Olufsen ha lavorato per creare un’estensione organica del prodotto, in cui il piedistallo in pietra e l’altoparlante si fondono in un’unica opera coerente.

Per celebrare questa collaborazione, sono state realizzate una collezione limitata di 16 altoparlanti personalizzati, ognuno con una specifica combinazione di pietre naturali di Antolini e finiture esclusive del catalogo Atelier di Bang & Olufsen.

La serie è completata da un televisore Beovision Theatre 55″ e da una coppia di altoparlanti Beolab 28, anch’essi personalizzati, che coniugano la base in pietra con la palette cromatica neutra tipica di Bang & Olufsen.

