Apple Music, Kendrick Lamar batte il record al debutto

Se ci fosse una gara per il più alto numero di streaming del 2022 su Apple Music, sul primo gradino del podio ci salirebbe Kendrick Lamar. Col suo ultimo album Mr. Morale & The Big Steppers uscito il 13 maggio è riuscito infatti a superare tutti gli altri streaming dell’anno già nel suo primo giorno, anche se non sappiamo a quanto ammonterebbero gli ascolti. Apple infatti non condivide questo genere di dati, perciò è noto sapere soltanto che al momento è quello che avrebbe battuto tutti gli altri.

Quello che per ora detiene il primato dell’anno è il quinto album registrato in studio dall’artista. Di genere hip-hop/rap, è stato lodato anche da personaggi di spicco dell’ambiente come Eminem, che tramite un messaggio via Twitter si è definito “senza parole”. Arriva cinque anni dopo l’ultimo successo intitolato DAMN che nel 2017 ha vinto il Premio Pulitzer di K-Dot, è prodotto (tra gli altri) da Pharrell e tra le guest star troviamo perfino Ghostface Killah, Kodak Black e Taylour Paige.

E’ stato pubblicato dalle etichette discografiche PGLang, TDE, Aftermath e Interscope Records e come da tradizione, la settimana precedente il lancio il cantautore ha reso disponibile un brano promozionale, in questo caso The Heart Part 5, accompagnandolo dal relativo videoclip sul suo canale YouTube, dove ha già raggiunto quasi i 27 milioni di ascolti. La copertina (qui sotto) invece è della fotografa di moda Renell Medrano, nota per i suoi ritratti di Justine Skye, A$AP Ferg, Kendall, Kylie Jenner e altri.

Per il sito Metacritic, che assegna punteggi normalizzati su 100 tramite le recensioni di critici influenti, Mr. Morale & the Big Steppers detiene un indice di gradimento pari a 100 punti, calcolato sulla base di 7 recensioni positive, valutazione che segnala «acclamazione universale». Ben Bryan di The Independent dà all’album cinque stelle su cinque e lo definisce «una sorprendente e inquietante meditazione sulla paternità e il concetto di famiglia»

Il progetto si divide in due parti, ciascuna composta da nove canzoni, con l’intento di «illuminare la visione del mondo in continua evoluzione» di Lamar. Al centro della sua tesi c’è la responsabilità: in United in Grief descrive i suoi difetti valutando i rapporti che ha col denaro, mentre in Worldwide Steppers affronta il tema delle donne bianche, con Father Time analizza il rapporto col padre e in Rich Spirit vengono invece fuori i limiti della sua lealtà. We Cry Together e Purple Hearts girano invece intorno al tema dell’amore nel contesto delle relazioni eteronormative mentre Count Me Out, Crown, Auntie Diaries e Mother I Sober parlano rispettivamente di motivazione, responsabilità, genere e trauma generazionale.

L’album Mr. Morale & The Big Steppers di Kendrick Lamar è disponibile su Apple Music.