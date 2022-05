Apple prova E-Ink a colori come schermi secondari

Anche se finora Apple non ha presentato un suo dispositivo pieghevole, i lavori in corso e i brevetti dimostrano che la multinazionale ci sta lavorando da tempo: ora secondo Ming Chi Kuo Apple sta provando display con tecnologie E-Ink ed Electronic Paper da usare come schermi secondari per dispositivi pieghevoli.

Gli schermi secondari vengono impiegati da tempo per visualizzare data, ora, messaggi, notifiche, appuntamenti e lista delle cose da fare, il tutto senza dover aprire il dispositivo e senza usare lo schermo principale. Gli schermi secondari erano la norma nei telefonini a conchiglia degli anni ’90, ma sono praticamente scomparsi con gli smartphone tutto schermo, per poi tornare prima in sordina in alcuni tablet e convertibili PC Windows, infine in alcuni dispositivi pieghevoli Android.

Per il momento i principali costruttori Android sfruttano schermi OLED di diverse dimensioni come schermo secondario. Come avviene per esempio per i dispositivi Galaxy Fold di Samsung: dal piccolo OLED da 1,9” di Galaxy Z Flip, fino all’ampio AMOLED da 6,2” di Galaxy Z Fold che è di fatto uno schermo secondario rispetto al display flessibile principale da 7,6 pollici. Tra le eccezioni che invece usano la tecnologia E-Ink, ma in questo caso come schermo principale, segnaliamo ReMarkable, la società svedese che produce tablet e-ink.

Ma secondo l’analista Ming Chi Kuo gli schermi con tecnologia Electronic Paper ed E-ink hanno un vantaggio fondamentale: offrono consumi di energia ridottissimi, pari a zero quando visualizzano contenuti statici. Per questa ragione, anche se per il momento pochi usano questa tecnologia, in futuro potrebbe diventare una presenza fissa, come schermo secondario nei dispositivi elettronici, soprattutto quelli pieghevoli.

Oltre a prototipi di iPhone pieghevole, Apple sta sperimentando anche schermi flessibili OLED di grandi dimensioni, fino a 20 pollici, per possibili futuri iPad e MacBook.

Apple presenterà le prossime novità in occasione del keynote di apertura lavori della Conferenza Mondiale degli Sviluppatori WWDC 2022 che inizia il 6 giugno. Tutto quello che Apple potrebbe svelare alla WWDC 2022: non solo gli aggiornamenti ai propri sistemi operativi, ma anche qualche sorpresa hardware è in questo articolo.