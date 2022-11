Apple Music Replay 2022, i ricordi musicali dell’anno in stile iPhone

Apple Music ha rilasciato la sua funzione Replay annuale, che consente di riprodurre le tracce più ascoltate dell’anno: per questo 2022 le canzoni più suonate degli utenti vengono mostrate con una nuova animazione.

In sostanza, seppur con le dovute differenze, Apple Music Replay è la funzione concorrente a Wrapped di Spotify. Il servizio presenta a ogni utente le canzoni più ascoltate dei 365 giorni appena trascorsi. Per il 2022 la tradizionale playlist diretta è stata affiancata da una guida animata ai momenti salienti musicali di ciascun utente.

Come negli anni precedenti, Apple Music Replay 2022 è disponibile su iPhone e iPad, ma è ancora più dettagliato nella versione browser desktop via Internet, come segnala AppleInsider. Ed è proprio qui che si trova la nuova animazione. È una decisione curiosa di Apple poiché l’animazione è estremamente simile alla grafica di come vengono visualizzati i ricordi su iPhone.

Per godere appieno della nuova interfaccia con animazione di Apple Music Replay è sufficiente visitare questo sito da Mac, non su iPhone o iPad. Il punto forte è la somiglianza con i ricordi che Foto propone periodicamente agli utenti di iPhone. È possibile saltare l’animazione che viene riprodotta per circa 70 secondi. Sotto l’animazione in stile Ricordi è presente una serie di Top Five, come Top Songs, Artisti, Album e così via. Sono tutti illustrati con una grande immagine della copertina dell’album.

Infine, c’è la playlist completa di Apple Music Replay 2022 di circa 100 canzoni, arrangiate per numero di ascolti. Tra le curiosità negative segnaliamo che non c’è alcuna opzione nella versione online per salvare la playlist. Chi vuole salvare la playlist dovrà andare su questa pagina, ma questa volta utilizzando iPhone o iPad: da qui si aprirà automaticamente l’app Musica e subito dopo verrà visualizzata la playlist Replay 2022.

