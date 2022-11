Apple Music annuncia le classifiche 2022 Top Chart

Insieme a Replay 2022 rinnovato, Apple Music ha anche rivelato le sue classifiche Top Chart 2022 di fine anno, mettendo in luce le migliori canzoni del 2022, i migliori Shazam, le migliori canzoni di fitness e i testi più letti. Nelle classifiche gli appassionati di musica noteranno la crescente presenza di canzoni non in lingua inglese, l’ascesa di generi un tempo di nicchia e una serie di nuovi artisti che entrano sotto i riflettori per la prima volta.

The Kid Laroi e Justin Bieber hanno concluso l’anno al numero uno delle migliori canzoni del 2022 con la loro collaborazione Stay. Rilasciato nell’estate del 2021, “STAY” ha trascorso ben 51 giorni in cima alla Daily Top 100: Global ed è rimasto stabile fino al 2022. “STAY” non è mai uscito dalla classifica Daily Top 100: Global fin dalla sua uscita e complessivamente ha raggiunto la posizione numero uno nella Daily Top 100 in 69 paesi e regioni in tutto il mondo.

L’hip-hop ha continuato a guidare la classifica Top Songs, rappresentando 32 delle 100 migliori canzoni dell’anno. Segue il pop, con 23 canzoni in classifica, a sua volta seguito da R&B/Soul, con 11 canzoni. Il latino è arrivato quarto, con otto canzoni, seguito da J-Pop, con sei.

Invece la classifica dei testi più letti è guidata da “We Don’t Talk About Bruno”, il pezzo più famoso della colonna sonora di Encanto della Disney. La classifica dei testi è tra le classifiche più globali, con 29 delle 100 canzoni in una lingua diversa dall’inglese. Nel frattempo, “Head & Heart (feat. MNEK)” del DJ britannico Joel Corry è in testa alla classifica Fitness Songs, che racchiude i brani migliori nelle playlist di fitness di Apple Fitness+ e Apple Music. “Head & Heart” ha raggiunto la Daily Top 100 in 53 paesi e regioni in tutto il mondo, di cui 12 in cui ha raggiunto la top 20.

In testa alla classifica di Shazam troviamo “Cold Heart (PNAU Remix)” di Elton John e Dua Lipa, che ha segnato la prima volta di Elton John in cima alla classifica globale di Shazam. Il brano è stato il numero uno in 17 classifiche nazionali – un record per entrambi i cantanti – ed entrambi hanno raggiunto il primo posto nel Regno Unito per la prima volta. A completare i primi cinque ci sono “Heat Waves” di Glass Animals, “As It Was” di Harry Styles, “Pepas” di Farruko e “Do It To It (feat. Cherish)” di Acraze.

Bad Bunny – Artista dell’anno 2022 di Apple Music – è diventato il primo artista latino ad avere il più grande album dell’anno con Un Verano Sin Ti, diventato l’album latino più ascoltato nell’era dello streaminga solamente quattro mesi dalla sua uscita.

