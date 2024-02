Apple Music prova l’importazione delle playlist da Spotify e altri servizi

Apple Music sta testando l’integrazione con un servizio denominato SongShift (ne abbiamo parlato qui spiegando come effettuare l’eventuale spostamento delle playlist) per il trasferimento di musica da altri servizi.

La funzione in questione è attualmente in fase di testing con l’ultima versione di Apple Music su Android.

Lo riferisce il sito statunitense 9to5Mac citando a sua volta un utente su Reddit.

SongShift, come accennato, non è una novità assoluta: l’app in questione esiste da tempo e permette di trasferire album, playisyt e musiche tra servizi quali Apple Music, Spotify, Pandora e altri ancora; esiste anche una versione “Pro” (a pagamento) e quest’ultima offre la possibilità di condividere playlist con amici.

Apple sta a quanto pare testando l’integrazione nativa con SongShift: ad alcuni utenti di Apple Music su Android è apparsa una opzione per chiedere se si desidera salvare musica e playlist disponibili su altri servizi nella libreria musicale di Apple Music, semplificando il passaggio da Spotify e altri servizi.

L’integrazione con SongShift non è apparsa a tutti ma solo ad alcuni utenti di una versione beta di Apple Music su Android, ed è molto probabile che la Casa di Cupertino stia collaborando con gli sviluppatori di SongShift.

Non è chiaro se la funzione che consente di trasferire le playlist da Spotify a Apple Music arriverà anche su iPhone ma tipicamente l’app per Android e quella per iOS/iPadOS offrono funzionalità identiche: se arriverà su quella per Android, la vedremo anche su iPhone.

Tra le ultime novità di Apple Music, la possibilità per chi ha un abbonamento di collaborare alle playlist con familiari e amici in iOS 17.3.

Per i fan di USHER è stata recentemente predisposta una ricca raccolta di contenuti esclusivi in occasione della performance dell’artista all’Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show, un’esibizione attesa da 30 anni, trasmessa domenica 11 febbraio dall’Allegiant Stadium di Las Vegas