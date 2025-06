Con Metal 4 e Game Porting Toolkit 3 Apple migliora frame rate e ray tracing per giochi su Mac, iPad e iPhone

Nell’ambito della WWDC25 (conferenza sviluppatori) Apple ha annunciato aggiornamenti di interesse per chi sviluppa giochi, con funzionalità che permetteranno di migliorare risoluzione, frame rate e ray tracing sfruttando API (interfacce di programmazione) aggiornate.

Per chi sviluppa, la tecnologia Metal 4, consente di sfruttare funzionalità grafiche più evolute dei chip Apple e tecnologie di rendering di nuova generazione, come MetalFX Frame Interpolation e MetalFX Denoising, promettendo immagini più fluide e frame rate più elevati.

Appke spiega che gli sviluppatori possono eseguire reti di inferenza direttamente sui propri shader per elaborare illuminazione, materiali e geometria, rendendo possibili nuovi effetti visivi realistici all’interno dei giochi. MetalFX Frame Interpolation genera un frame intermedio ogni due fotogrammi di per ottenere frame rate più alti e stabili, mentre MetalFX Denoising rende possibili il path tracing e il ray tracing in tempo reale nei giochi più evoluti.

Game Porting Toolkit 3 offre strumenti aggiornati per valutare e profilare i giochi. Chi sviluppa può personalizzare il Metal Performance HUD e visualizzare sullo schermo informazioni e indicazioni che aiutano a ottimizzare il codice della grafica per ottenere le migliori prestazioni possibili nell’ambiente di valutazione.

Con Mac Remote Developer Tools per Windows è possibile creare giochi per macOS da remoto con Microsoft Visual Studio su PC.

Le migliorie al Game Porting Toolkit dovrebbero permettere di semplificare ulteriormente il porting e consentire l’arrivo di titoli AAA su Mac, iPhone e iPad. Tra i nuovi titoli in arrivo, Crimson Desert e InZOI, in uscita a breve. Entrambi i giochi si basano su tecnologie software come MetalFX Upscaling che consenono di accelerare le performance e offrire un rendering di alta qualità, oltre a sfruttare la famiglia di chip M3 e M4 per il ray tracing. Tra gli altri titoli in uscita a breve: Cyberpunk 2077, Cronos: The New Dawn, Architect: Land of Exiles, Lies of P: Overture, HITMAN World of Assassination, EVE Frontier, Where Winds Meet e molti altri.

L’app Games per iPhone, iPad e Mac permetterà di offrire in un unico posto giochi, e trasformre i giochi single-player in esperienze condivise, permettendo all’utente di competere con altre persone in gare a chi ottiene il punteggio più alto.

Game Overlay rende le partite più coinvolgenti integrando le funzioni di Game Center direttamente nel gameplay. L’utente può vedere obiettivi, i punteggi recenti e gli amici che stanno giocando, così è più facile dare il via ad una chat, il tutto senza lasciare il gioco. Può anche regolare le impostazioni e visualizzare nuovi eventi in‑app, per avere tutto sotto controllo e rimanere al corrente senza perdere la concentrazione.

Apple ha predisposto strumenti per semplifica l’hosting degli asset permettendo a chi sviluppa di controllare il modo in cui vengono scaricati dall’app o dal gioco. Il framework Sensitive Content Analysis permette di migliorare la sicurezza dei minori e la privacy, Agli strumenti esistenti ora si aggiunge la nuova API Declared Age Range, che permette di fornire i contenuti più adatti in base alla fascia d’età dell’utente.