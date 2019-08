Da Apple il nuovo Adattatore multiporta da USB-C ad AV digitale per Mac e iPad Pro

Ora gli utenti di Mac e iPad Pro possono collegare i loro dispositivi a monitor, TV e video proiettori alla risoluzione 4K fino al doppio della frequenza di aggiornamento, grazie al nuovo Adattatore multiporta da USB-C ad AV digitale di Apple già disponibile su Apple Store online.

Come la versione precedente indicata con il codice prodotto A1621, ora rimossa da Apple Store online, il nuovo modello A2119 può essere utilizzato con tutti i Mac dotati di porta Thunderbolt 3 e anche con gli iPad Pro di ultima generazione dotati di connettore USB-C.

Una volta collegato al dispositivo dell’utente, l’adattatore multiporta mette a disposizione una porta HDMI per collegare monitor, TV e video proiettori, una porta USB-C per la ricarica del dispositivo infine anche una porta USB-A standard per collegare schede di memoria, fotocamere, oltre al computer per ricarica e sincronizzazione.

Le novità più consistenti riguardano le connessioni video tramite porta HDMI. Mentre nell’adattatore precedente si trattava di una porta HDMI 1.4b, il nuovo Adattatore multiporta da USB-C ad AV digitale mette a disposizione la più recente e versatile HDMI 2.0. Grazie a questo upgrade ora è possibile sfruttare dispositivi video esterni alla risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento fino a 60Hz, il doppio rispetto a quanto possibile con l’adattatore precedente.

Per poter sfruttare questa caratteristica occorre un MacBook Pro introdotto nel 2017 o più recente, iMac Retina 2017 o più recente, iMac Pro e anche iPad Pro. Sui Mac è necessario aver installato macOS Mojave 10.14.6 o successivi, mentre iPad Pro richiede iOS 12.4 o più recenti.

Ma questa non è l’unica novità, infatti il nuovo Adattatore multiporta da USB-C ad AV digitale di Apple supporta i video HDR con standard HDR10 e anche Dolby Vision. Naturalmente per poter sfruttare queste funzioni occorre utilizzare una TV, un monitor o un video proiettore compatibile con questi standard.

Questo nuovo accessorio Apple indicato con il codice prodotto A2119 sostituisce il precedente modello indicato invece con il codice A1621: è già disponibile su Apple Store online al prezzo di 79 euro con consegna a partire da martedì 13 agosto.