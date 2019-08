Google Maps adesso vi guida tutti in Realtà Aumentata su Android, iPhone e iPad

Google Mappe è uno dei navigatori GPS più utili, e più utilizzati dagli utenti. Il tam accresce di giorno in giorno le potenzialità del navigatore e proprio in questi giorni la UI ha subito dei miglioramenti grafici. Non solo: Google sta iniziando il rilascio della navigazione a piedi in Realtà Aumentata. Anche in Italia.

La funzione è particolarmente utile, ed è stata inizialmente introdotta al Google I/O del 2018, disponibile per i soli smartphone Pixel da marzo scorso.

In queste ore, invece, è iniziato il rilascio per tutti i dispositivi Android non Pixel, ovviamente quelli in grado si eseguire ARCore. Anche gli utenti iPhone potranno beneficiare della navigazione Google in Realtà Aumentata. naturalmente per i soli dispositivi che siano in grado di eseguire ARKit.

In teoria dovrebbe funzionare su questi modelli di iPhone e iPad

iPhone 6s e 6s Plus.

iPhone 7 e 7 Plus.

iPhone SE.

iPad Pro (9.7, 10.5 o 12.9) – prima e seconda generazione o superiore

iPad (2017) o superiore

iPhone 8 e 8 Plus.

iPhone X, XS, XS Max, XR

Per accedere alla funzione è sufficiente inserire una destinazione nell’app Google Maps, ottenere le indicazioni stradali e impostare la modalità di trasporto a piedi; nella parte inferiore dello schermo, apparirà l’opzione per avviare Live View. Al momento in cui scriviamo non tutti gli smartphone compatibili sono stati raggiunti dalla funzione, ma siamo certi che sia davvero questione di giorni.

Al momento, la funzione non sembra aver raggiunto nemmeno i terminali iOS. Si tratta, comunque di una funzionalità gradita, che potrebbe essere particolarmente utile negli spostamenti a piedi, per individuare esattamente un edificio o il luogo di un appuntamento. Si basa, ovviamente, sulla Live View di Google, che permette di essere immersi nei palazzi e nelle strade in cui si sta navigando.

Resta da vedere quanto naturale sarà navigare per le strade tenendo in alto uno smartphone Se cercate un’alternativa a Google Maps per la navigazione vi invitiamo a leggere questo articolo, in cui elenchiamo i migliori navigatori GPS per iPhone, in grado di funzionare con o senza internet.