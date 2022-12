Apple omaggia Pelé sulla homepage del sito brasiliano

Tra gli omaggi a Pelè, il tre volte campione del mondo, anche quello di Apple sulla homepage del sito brasiliano.

La leggenda del calcio brasiliano è morta all’età di 82 anni, che aveva compiuto il 23 ottobre. Dopo i problemi di salute superati nel 2014, lo scorso anno era stato operato per un tumore al colon; le condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, aggravate da un’insufficienza renale e cardiaca.

Pelé, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento e sinomimo di calcio insieme a Maradona, è da sempre stato considerato il calciatore più forte di tutti i tempi, un campione assoluto come Maradona e alla stregua di quest’ultimo nato povero e dotato di un talento smisurato.

Non è la prima volta che Apple rende omaggio a personaggi noti nella homepage del sito. Lo ha fatto a settembre con la Regina Elisabetta con l’indicazione “In memoria di Sua Maestà la Regina Elisabetta II 1926-2022″ apparsa per alcuni giorni sulla home page insieme ad una foto in bianco e nero, ma anche con Robin Williams, Rosa Parks, Nelson Mandela e altri ancora