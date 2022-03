Apple Park, dipendenti evacuati per sostanza misteriosa

Apple ha ordinato l’evacuazione di una porzione del proprio quartier generale Apple Park: è accaduto ieri, dopo che i vigili del fuoco della contea di Santa Clara hanno trovato una busta contenente una strana sostanza bianca in polvere all’interno di Apple Park. La situazione è stata successivamente risolta e ai dipendenti interessati dall’evacuazione è stato detto che potevano tornare nell’edificio, ma molto di quanto è accaduto non è ancora chiaro.

Ci sono ancora molte domande infatti che attendono una risposta: ad esempio, è stato un dipendente di Apple Park a trovare la busta? in che zona è stata trovata? da dove proviene questa sostanza non ancora identificata? se non è stata realizzata all’interno della struttura, come ha fatto ad entrare? qualcuno l’ha toccata? chi ha chiamato i soccorsi sapeva della busta, o sono stati avvisati per qualche altro motivo?

Quest’ultima domanda nello specifico nasce dal fatto che, secondo quanto dichiarato dal capo dei vigili del fuoco, Justin Stockman, «i primi soccorritori hanno scoperto una busta contenente una sostanza in polvere bianca» che, nel momento in cui scriviamo, pare non sia stata ancora identificata. Perciò se sono stati loro a “scoprire” questa busta, presumibilmente questo significa che la chiamata di emergenza è stata inoltrata per qualche altro motivo. Ad ogni modo la situazione adesso pare essere sotto controllo tanto che i dipendenti sono stati fatti rientrare.

In attesa di ulteriori sviluppi, possiamo intanto valutare la situazione per quello che sappiamo, e ovvero che se fosse stato qualcosa di pericoloso, la situazione attuale ha quantomeno permesso di limitare i danni. A causa della pandemia di coronavirus infatti gran parte dei dipendenti ancora oggi lavorano da casa, nello specifico quelli che per mansioni e orari di lavoro possono continuare ad essere produttivi pur limitando gli ingressi in ufficio. Apple aveva previsto il rientro di una buona parte dei dipendenti per l’11 aprile, perciò se questo fosse accaduto il mese prossimo, avrebbe probabilmente avuto un impatto diverso.