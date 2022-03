Voiager 5 è il monopattino per la micro mobilità in Europa

Voi Technology, azienda svedese di micromobilità dedicata ai servizi di sharing in Europa, ha presentatp l’ultima generazione di monopattini elettrici: il Voiager 5 (V5), un modello che si contraddistingue per la sicurezza e la sostenibilità. L’azieda riferisce che il nuovo monopattino è dotato di caratteristiche che lo rendono più inclusivo e garantiscono una esperienza di guida ottimale, contribuendo a rendere le città più vivibili attraverso servizi di micromobilità. In particolare, in Italia le nuove flotte di V5 saranno disponibili per prime a Milano e Roma.

Voi riferisce di avere ideato il design di Voiager 5 partendo dai punti di forza del modello precedente, il Voiager 4 (V4), monopattino elettrico di flotte in sharing che si distingue per le frecce e che già in precedenza è stato disponibile in Italia. Il nuovo Voiager V5 è indicato come un monopattino “ecosostenibile”, poiché composto da elementi facili da riparare e riutilizzare e principalmente costituiti da materiali riciclati: più del doppio rispetto ai modelli precedenti, in conformità al Circular Vehicle Programme che mira a rendere l’azienda neutrale, per emissioni di CO2, entro il 2030.

Tre le peculiarità del V5, il design aggiornato della dashboard, il supporto integrato per il cellulare e lo spegnimento automatico delle frecce di direzione.

Per una maggiore sicurezza e per una guida più stabile il V5 ha una ruota frontale più grande rispetto al modello precedente, un battistrada più spesso e vanta una migliore ammortizzazione. Il produttore riferisce che la distanza tra suolo e pedana è stata aumentata per permettere alle ruote di affrontare meglio le eventuali buche del manto stradale, consentendo all’utente di muoversi più agevolmente in città.

I freni del V5 sono indicati come più resistenti e robusti, con cavi rinforzati, a prova di vandalismo e promettono una più facile revisione dei freni.

Da segnalare l’aggiunta di un porta cellulare integrato al manubrio e posto in posizione centrale, per permettere agli utenti di muoversi in modo più sicuro, un manubrio più ergonomico con freni, interruttore delle frecce e campanello sono più facili da raggiungere, indicatori di direzione a cancellazione automatica (per evitare che gli utenti debbano abbassare lo sguardo durante la corsa per disattivarli).

