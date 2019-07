Con l’app Sleeptic per iPhone e Android anche il riposo diventa un’attività Smart

Migliorare la qualità della vita: è in fin dei conti questo il punto nodale di Sleeptic, un’applicazione per smartphone che offre diversi sistemi Smart per aiutare l’utente ad addormentarsi e svegliarsi con dolcezza monitorando tutta la fase del riposo col fine di capire dove sono – se ci sono – i problemi ed aiutare a risolverli.

Partiamo dal concetto che “Il troppo storpia”: vale anche per il dormire e proprio per questo l’app propone giochi e attività che mirano a mantenere la mente impegnata – giochi di memoria, puzzle, equazioni e tanto altro – bloccando così sul nascere il fatale riappisolamento. Ma questo lato ludico è solo la punta dell’iceberg: Sleeptic ad esempio consente di programmare sveglie su misura del momento o della propria settimana – ed associare a ciascuna di queste un particolare mini-gioco – personalizzando chiaramente anche il tipo di suono per alleggerire il risveglio.

Una sezione dell’app offre la possibilità di consultare lo storico delle sveglie e grazie alla funzioni di monitoraggio del sonno (probabilmente sfruttando i sensori dello smartphone per capire se durante questa fase si è vissuto un sonno agitato oppure no) sarà possibile analizzare il proprio riposo attraverso grafici e statistiche organizzate per vista giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Anche la fase che precede il riposo è curata da Sleeptic attraverso una serie di suoni rilassanti che – spiega l’azienda – mirano a velocizzare il processo di addormentamento.

Quest’applicazione, scaricabile da App Store per iPhone e dal Play Store per i dispositivi Android, è fruibile attraverso un abbonamento sottoscrivibile con rinnovo settimanale, sia con il pacchetto stagionale con rinnovo ogni 2 mesi. La prima settimana però è gratuita, così è possibile provare la tecnologia prima di decidere se vale la pena acquistarla oppure no.