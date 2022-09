Apple parlerà di Salute al Web Summit 2022

La Dr.ssa Sumbul Desai, Vice Presidente di Apple responsabile Salute, parlerà di tecnologia sanitaria nell’ambito del Web Summit 2022 che si svolgerà a Lisbona (Portogallo).

L’evento in questione è dei maggiori eventi di tecnologia che si svolge in Portogallo, interessante perché è dove spesso si possono scoprire tendenze e progetti innovativi. L’intervento dell’Health Chief di Apple è previsto per il 3 novembre e dal programma si evince che parlerà della “visione coraggiosa di Apple per il settore sanitario”.

Nel programma del Web Summit di quest’anno la sessione con la rappresentante di Apple è contrassegnata nelle categorie robotica, salute, leadership e società, con la seguente descrizione: “La VP Salute di Apple, Sumbul Desai, si trova in una posizione unica nell’intersezione tra salute e tecnologia. In questa sessione, Sumbul spiega come Apple sta usando la potenza della tecnologia per rivoluzionare la salute pubblica nel 21esimo secolo, con innovazioni negli indossabili, con Apple Watch, iPhone e iOS”.

Molto probabilmente la rappresentante di Apple evidenzierà come Apple Watch ha contribuito a salvare vite identificando determinate patologie, e l’approccio di Apple sui sensori per offrire indicazioni relative alla salute. Si parlerà probabilmente di funzionalità come quelle di Apple Watch per le zone di frequenza cardiaca che possono sfruttare dati sulla salute personalizzati e ed usate per monitorare l’intensità di un allenamento, funzioni che permettono di ottenere informazioni sulle ore di sonno e altri parametri, come la frequenza cardiaca e respiratoria, dell’app Farmaci, del sensore della temperatura e altro ancora.

Un report di Apple diffuso a luglio di quest’anno descrive l’attenzione posta da Apple sulle funzioni dedicate a salute e fitness di Apple Watch e iPhone, che offrono dati concreti e basati sulla scienza, oltre a contribuire a tutelare la salute e la sicurezza dell’utente. Tra gli obiettivi di Apple: offrire funzioni che aiutano gli utenti a migliorare quotidianamente la loro salute e la loro forma per raggiungere risultati migliori in termini di salute e favorire l’introduzione di app innovative di terze parti per la salute e il fitness con strumenti per sviluppatori.