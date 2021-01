Apple Pay ora disponibile per tutte le stazioni della metro e linee di bus di New York

La Metropolitan Transportation Authority (MTA), società responsabile del trasporto pubblico nello stato americano di New York, ora accetta i pagamenti con Apple Pay per tutti i servizi di autobus locali ed espressi, metropolitana e il servizio ferroviario regionale a New York.

Il sito Appleinsider riferisce che la MTA ha completato l’offerta di questo servizio per tutte le linee, stazioni e distretti di New York, installando i sistemi One Metro New York (OMNY) in tutta la sua rete.

I pagamenti con Apple Pay e altri sistemi contactless sono ora accettati su tutta la rete ma l’uso è limitato alle corse singole; non è per il momento possibile pagare anticipatamente per avere l’equivalente dell’unlimited ride MetroCard pass (on abbonamenti con corse illimitate durante il periodo di validità scelto).

It’s OMNY Time—everywhere! Every bus

Every subway station

Every borough Contactless fare payment is the best way to ride in 2021. Learn more and see if OMNY is right for you 👇 https://t.co/HOjO7m6Sjf pic.twitter.com/q66XOsbcoB — MTA. Wear a Mask. Stop the Spread. (@MTA) December 31, 2020

In un comunicato, l’MTA spiega che I sistemi OMNY sono disponibili in tutte le stazioni della metropolitana e per tutti gli autobus , permettendo di sfruttare la propria carta contactless o dispositivo smart e che questi sistemi al momento supportano biglietti a tariffa intera e pay-per-ride (adatto se per chi pensa di fare poche corse con la metropolitana, pagando il costo di ogni singola corsa), inclusi i free transfer (la possibilità di ambiare bus o metro senza che venga scalato un altro biglietto).

In varie città del mondo è possibile usare Apple Pay per i trasporti pubblici con la modalità “Carta rapida”. Il sistema in questione è supportato in Cina continentale (ovunque siano accettate le carte trasporti China T-Union e a Shanghai (con le carte per i mezzi di trasporto di Shanghai), a Hong Kong (tutti i mezzi di trasporto che accettano le carte Octopus), in Giappone (tutti i mezzi di trasporto che accettano Suica o PASMO), a Londra (Transport for London), varie città degli Stati Uniti e altre città di nazioni varie.

