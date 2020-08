Apple Pay ora supporta ING in Italia

Arrivano nuove banche nell’elenco degli istituti supportati per funzionare con Apple Pay: in Italia ora anche gli utenti di ING possono sfruttare il sistema di pagamenti digitali di Cupertino.

Novità anche per altre banche e istituti finanziari in diverse nazioni europee: in Olanda ora è supportata American Express, in Portogallo la banca Santander, mentre in Svizzera sulla piattaforma Apple approda UBS.

Ricordiamo che nei primi giorni di agosto è arrivata la notizia della chiusura di Boon, partner europeo di Apple Pay per pagamenti contactless e carte di credito virtuali proposte anche nel nostro Paese: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo. Da questa pagina è disponibile l’elenco aggiornato delle banche e degli istituti finanziari supportati in Apple Pay.

Anche se in questi giorni la maggior parte delle indagini e denunce nei confronti di Apple riguarda App Store, per lo più su commissioni e regole imposte agli sviluppatori, l’Unione europea ha avviato anche una indagine su Apple Pay nel mese di giugno.

Con iPhone e Apple Watch i clienti possono pagare tramite Apple Pay nei negozi, nei ristoranti, sui taxi, ai distributori automatici e in molti altri posti. Durante gli acquisti sulle app o su Safari, con Apple Pay non c’è bisogno di riempire manualmente moduli o digitare ripetutamente le informazioni di spedizione e fatturazione. Per effettuare un acquisto con Apple Pay bastano uno sguardo o un tocco, tramite il Face ID o il Touch ID, oppure il codice di sicurezza del dispositivo.

In questo articolo di macitynet trovate la guida completa su come usare Apple Pay in Italia.