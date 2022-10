Apple pensa a rinnovare Messaggi l’anno prossimo

Stando a ultimi rapporti apparsi in rete, Apple sta lavorando a una nuova versione dell’app Messaggi che potrebbe essere rilasciata insieme al suo visore di realtà mista l’anno prossimo.

Il noto leaker “Majin Bu” ha affermato che Apple sta lavorando a una versione completamente nuova di iMessage, con una nuova vista per la Home, nuove chat room, video clip e altro ancora. L’app presumibilmente offrirà “nuove funzionalità di chat in AR” e, come tale, “dovrebbe” essere rilasciata il prossimo anno insieme al visore.

iOS 16 ha introdotto una serie di nuove funzionalità per l’app Messaggi, tra cui la possibilità di modificare o eliminare un messaggio inviato di recente, contrassegnare le conversazioni come non lette e ha introdotto inviti di collaborazione e aggiornamenti delle attività, quindi un’ulteriore iterazione l’anno prossimo sembra credibile, specialmente se è collegata al lancio del visore Apple.

Mark Gurman di Bloomberg, che spesso rivela approfondimenti accurati sui piani di Apple, ha affermato che il visore di realtà mista di Apple si concentrerà sui giochi, sui media e sulla comunicazione. Lo stesso crede che Memoji e SharePlay potrebbero essere fondamentali per l’esperienza complessiva. iOS 16 ha portato SharePlay a Messaggi, consentendo a più utenti di godere di contenuti sincronizzati come film o brani con controlli di riproduzione condivisi durante la chat.

Si ritiene che il visore stesso esegua un sistema operativo completamente nuovo chiamato “rOS” o “realityOS“, nome in codice interno “Oak”. Il lavoro di Apple su realityOS è stato annunciato già dal 2017, ma l’esistenza del sistema operativo è stata finalmente confermata all’inizio di quest’anno quando sono stati trovati riferimenti a quest’ultimo nei registri di caricamento dell’App Store e nel codice open source di Apple. realityOS presumibilmente presenterà versioni di molte delle app esistenti di Apple, quindi una più ampia rivitalizzazione dell’app Messaggi sembra plausibile.

Ricordiamo che Majin Bu ha un record positivo nel rivelare i piani futuri di Apple, in particolare per quanto riguarda le custodie e le opzioni di colore dei dispositivo, oltre ad aver condiviso la voce di un iPad da 14,1 pollici prima dell’analista dei display Ross Young. Detto questo, la loro reputazione per quanto riguarda il software è molto più variabile.

A marzo, Majin Bu ha condiviso informazioni su un nuovo sistema multitasking intelligente per iPadOS esclusivo per gli iPad M1. Non è chiaro se l’informazione è stata curata, ma si crede che il riferimento fosse a una prima versione di quello che oggi è noto come Stage Manager.