Recensione Lexon Powersound, powerbank e speaker senza fili per iPhone, per davvero!

Il design non è l’aspetto, è come funziona diceva Steve Jobs, una frase che sicuramente trascende il tempo e che trova una valida soluzione nel nuovo Lexon Powersound, che è provocante e comodo allo stesso tempo.

L’abbiamo provato in un viaggio Milano Roma, a fianco di un iPhone 13 Pro e di un iPhone 8, vediamo com’è andata.

Minimalismo estremo

Lexon Powersound è una batteria portatile per smartphone che funziona anche da speaker, le cui dimensioni di 7,5 x 2,3 x 14 centimetri emergono chiare anche dalla scatola, in cartone semplice.

La forma è rettangolare con angoli arrotondati ed è leggermente più spessa e meno alta di un iPhone attuale, con le due ampie superfici in un materiale simil pelle, mentre lateralmente trova posto la ghiera per lo speaker, che funziona a 360°.

Un look davvero minimalista ma allo stesso tempo molto classico, a cui il designer Alain Berteau ha inevitabilmente dato la sua impronta: unico vezzo estetico è un piccolo gancio in stoffa con la scritta Lexon che può servire per agganciare la batteria, ma che pare più appunto un vezzo ove mettere il nome del marchio che altrimenti non compare da nessuna altra parte.

Anche le routine di servizio sono semi nascoste: in uno dei lati corti c’è una piccola luce LED di colore blu che indica la trasmissione Bluetooth e altre tre luci bianche che indicano lo stato della batteria (ma solo durante la fase di carica, altrimenti spente). Le luci sono così piccole che serve attenzione per notarle.

Nessun cavo

Al minimalismo estremo del design fa seguito quello che il primo aspetto bizzarro: non ci sono cavi. Nessuno proprio, nel senso che le uniche cose che trovano spazio nella scatola sono il Lexon Powersound e un piccolo manuale di istruzioni, perlopiù inutile dato che dal sito si può scaricare la versione in PDF.

Si perché questo device è completamente privo di connettori, una scelta molto coraggiosa bisogna ammetterlo: la ricarica avviene per induzione da un caricabatterie certificato (noi abbiamo usato soprattutto il SanDisk Ixpand Wireless Charger 15W) e sempre a induzione è capace di ricaricare un altro device come un iPhone, uno smartphone Android o un paio di cuffie (come le AirPods, la lista della compatibilità è pubblicata qui).

La funzione di ricarica funziona molto bene, così anche il posizionamento per gli smartphone, seppure per alcuni modelli come il nostro iPhone 13 Pro il Blocco fotocamere in rilievo crea qualche problemino e serve starci attenti.

Ad ogni modo mentre per l’iPhone 8 (che ha lo stesso design di iPhone SE, perlomeno sino a che non cambierà) nessun problema, la carica funziona benissimo (nel senso che il posizionamento è facile), sull’iPhone 13 la carica a induzione ha funzionato solo senza cover.

Uno, nessuno, centomila

Oltre a non avere nessun cavo, e nessun connettore, lo speaker non ha neppure nessun pulsante di controllo. O meglio, uno ce l’ha, centrale e posizionato in una delle grandi superfici e serve unicamente per spegnere e accendere il device (che deve essere acceso per ricaricare gli altri device).

Ma oltre a questo, nessun altro pulsante è presente: per i pairing si usa una pressione prolungata del tasto di accensione, mentre per la variazione del volume e al limite il controllo della riproduzione ci si affida unicamente allo smartphone.

La scelta ha suscitato qualche curiosità tra gli amici e colleghi, che hanno voluto esaminare il Lexon Powersound di persona, perché questo minimalismo (che ci ricorda quello di John Ive) non porta a grandi problemi, soprattutto per la natura del device, ma è comunque coraggioso.

Come funziona

Il ruolo del Lexon Powersound è doppio e pensato più per chi viaggia che per chi lo usa in ufficio o in camera, dove funziona correttamente ma ovviamente presta il fianco ad apparecchi più consoni.

Durante un viaggio, che abbiamo usato anche come test, lo abbiamo usato come batteria portatile per ascoltare un po’ di musica in hotel la sera, nel mentre che si lavorava, nei pressi dell’iPhone. Ricordiamo che il device non ha un microfono, per cui non si può usare in un meeting.

La risposta musicale è stata buona, l’audio a 360° gradi funziona meglio quando si è più di una persona nella stanza o all’aperto, in modo da sopperire il fatto che l’audio è comunque in mono.

I 3W di potenza non sono di certo tanti, ma coprono correttamente una stanza: le tonalità medie sono buone, un po’ ovattate quelle più alte e deboli quelle più basse, ma l’audio è comunque più importante di quello dell’iPhone e se non siete da soli nella stanza, il Lexon Powersound è una buona soluzione, oltre che comoda da portare in giro e contenuta nelle dimensioni.

Nell’utizzo come batteria è comodo in viaggio: la durata di una carica è di circa 20 ore, con una grande variabilità in base all’utilizzo, con circa 6 ore per la ricarica completa.

La forma è comoda da mettere in tasca o nello zaino, dove sosta alla perfezione nelle varie tasche, anche affiancata da uno smartphone per la ricarica (ma attenzione al contatto, per un iPhone 8/SE nessun problema per quelli più grandi la ricarica a induzione funziona meglio sulla scrivania).

Considerazioni

Con una batteria interna da 5.000 mAh Qi wireless, questo powerbank multifunzionale è un oggetto sicuramente all’avanguardia, di design e dal prezzo sostanzialmente interessante, considerando le molteplici funzionalità al suo interno.

Il design è intrigante, anche perché è disponibile nei colori Camel (oggetto della prova), Chocolate, Black, Blue e Red, perché è molto comodo da portare nella tasca dei pantaloni, oltre che in borsa o nel giubbotto, ma soprattutto perché messo sopra la scrivania fa il suo inevitabile effetto suscitando la curiosità di tutti, soprattutto per le cose che dovrebbero esserci (cavi, connettori, pulsanti) e invece non ci sono.

Forse tra qualche anno tutti i device saranno così, non lo sappiamo ed è per chi scrive una probabilità concreta, nel frattempo questo oltre che un assaggio di possibile futuro, è un device interessante e, se usato correttamente, potenzialmente molto utile.

Pro:

• Ottima soluzione due-in-uno

• La carica a induzione è comoda in tasca

• Dimensione e forma ottime da borsetta

Contro:

• Necessita di un caricabatterie a induzione

• Con gli iPhone Pro ha qualche problema di posizione

Prezzo:

• 79,90 €

Lexon Powersound è disponibile a partire dal sito web della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it nei colori Camel, Chocolate, Black, Blue e Red.