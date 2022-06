iOS 16, Messaggi regala 15 minuti per cambiare idea

Come annunciato lunedì 6 giugno alla presentazione Apple di apertura WWDC 2022, il nuovo iOS 16 aggiunge una funzione in Messagi davvero attesa dai più: la possibilità di modificare e annullare l’invio di un messaggio. Ovviamente ci sarà un limite, che comunque è davvero ampio, ben 15 minuti.

Con il prossimo sistema operativo iOS 16 di Apple sarà possibile modificare o annullare l’invio di un iMessage fino a 15 minuti dopo che è stato inviato; dopo tale lasso di tempo non si potrà più cancellare, né modificare.

L’invio di un iMessage o la modifica di un iMessage richiede che entrambi gli utenti di Messaggi stiano utilizzando dispositivo che funzioano con iOS 16. Se si prova ad annullare l’invio di un iMessage scambiato con un utente che usa un dispositivo con iOS 15 o versioni precedenti, non funzionerà, così come non funzionerà la modifica.

Per modificare o annullare un messaggio è sufficiente premere a lungo il fumetto del testo in una conversazione di Messaggi, toccando poi il pulsante “Modifica” o “Annulla Invio”. Da tenere a mente che queste funzionalità sono limitate agli iMessage con bolle blu, dunque non funzionano con i messaggi SMS tradizionali, che sono connotati da bolle in verde.

C’è anche una nuova opzione per recuperare i messaggi eliminati di recente, e in particolare i messaggi eliminati possono essere recuperati fino a 30 giorni dopo l’eliminazione. I messaggi eliminati si trovano nella sezione Eliminati di recente nell’elenco Filtri. La cancellazione recente funziona sia per iMessage che per i messaggi SMS.

Oltre a queste due funzionalità, c’è un’opzione “Segna come non letto” per quando si vuole rispondere a un messaggio in un secondo momento senza dimenticarlo, con tutti i messaggi non letti che possono essere visualizzati nella nuova cartella “Messaggi non letti” sotto l’hub filtri.

Tutte le novità svelate da Apple nella presentazione WWDC 2022 sono riepilogate in questo articolo di macitynet.