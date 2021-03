Apple per i bambini è il nuovo portale di supporto per genitori

Nelle pagine di supporto del sito web di Apple è stata attivata la nuova saezione “Apple Per i bambini”, dedicata nello specifico ai genitori e tutori di giovani utenti. Da questa sezione è possibile richiamare i collegamenti a varie pagine di supporto che non sono nuove di per sé, ma hanno in comune supporto e indicazioni di funzionalità che aiutano i genitori a configurare e gestire i dispositivi Apple dei propri figli.

Nel nuovo portale Apple per i bambini è possibile trovare le spiegazioni su come configurare “In famiglia” (in qualità di organizzatore della famiglia, è possibile aggiungere l’ID Apple dei propri familiari e crearne uno per i figli), come configurare il dispositivo dei figli, configurare un Apple Watch, aggiornare la data di nascita dell’ID Apple dei figli, monitorare le loro attività, impedire acquisti in-app, impostare i limiti con Tempo di utilizzo, usare i controlli parentali e altro ancora.

La sezione, raggiungibile da questa pagina del sito Apple Italia, include collegamenti rapidi per la gestione del gruppo familiare e la risoluzione di problemi comuni, come per esempio cosa fare se un minore ha dimenticato il codice di sblocco di un dispositivo, oppure se ha acquistato qualcosa dai negozi o dai servizi Apple per sbaglio.

App Store offre categorie, dove insegnanti e genitori possono trovare applicazioni adatte ai bambini in base all’età e i più piccoòli possono partecipare “In famiglia” e usare servizi Apple come iCloud, iMessage, FaceTime e Game Center, con un “organizzatore della famiglia” che può creare un ID Apple per i propri figli.

Anche per un dispositivo come Apple Watch, Apple ha predisposto “Configurazione famiglia in watchOS 7”, funzione che estende le funzioni di comunicazione, salute, fitness e sicurezza di Apple Watch a tutta la famiglia, inclusi i membri più piccoli o i più anziani che non hanno un iPhone. Apple Watch può essere configurato dall’iPhone di un genitore, così i bambini potranno restare in contatto con gli amici e la famiglia tramite telefonate e messaggi, tenere alta la motivazione con obiettivi Attività personalizzati, usare Memoji personalizzate e così via.

