Redmi presenta Note 10, 10s, 10 Pro e Note 10 5G

La serie Redmi Note ha acquisito con il tempo consensi, complice un hardware di fascia medio-alta davvero convincente, unito a design e ad un prezzo aggressivo. La società ha presentato in queste ore la nuova famiglia di Redmi Note 10. Tante le sorprese, a partire dal numero dei modelli, visto che sono ben quattro: Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10 5G. Ecco di che si tratta.

Il top della gamma appena presentata prende il nome di Redmi Note 10 Pro, e vanta un display da 6,67 pollici a 120Hz di refresh, mentre dal punto di vista multimediale propone una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP. Il processore è lo Snapdragon 732G, mentre l’autonomia viene affidata ad una batteria con ricarica rapida a 33W da 5.020mAh.

Quanto al display, rappresenta certamente un vero e proprio passo in avanti rispetto alla precedente generazione. Si tratta di una unità Super AMOLED con risoluzione Full HD+ e campionamento fino a 240Hz, luminosità massima di 1200 nit. Nonostante la batteria piuttosto capiente, il terminale avrà misure e peso contenuti: 164×76,5×8,1 mm per 193 grammi. I prezzi italiani non sono stati ancora annunciati, ma si parte da 279 dollari per il modello 6+64 GB, mentre si sale a 299 e 329 dollari, rispettivamente, per le varianti 6+128 GB e 8+128 GB.

Redmi Note 10 e 10S

Si tratta di due smartphone simili nell’aspetto, ma che divergono leggermente nella sostanza. Il più performante dei due, è il modello 10S. Il più economico, il 10. Quest’ultimo propone un display più piccolo del Pro, e con una batteria da 5.000mAh. Il secondo dei due, Redmi Note 10S, può contare sulla ricarica rapida a 33W, il sensore di impronte digitale laterale e un comparto fotografico con 4 sensori, ma con quello principale da 64MP, a differenza del Pro, che venta invece del sensore a 108 MP. Diversi anche le CPU: Redmi Note 10 propone il processore Snapdragon 678, mentre il 10S propone il MediaTek Helio G95.

Redmi Note 10SRedmi Note 10S propone uno schermo AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FHD+, vanterà connettività 4G, WiFi 5, Bluetooth, NFC, senza dimenticare il jack cuffie da 3,5mm. La camera anteriore è da 13MP, con apertura f/2,45. Il terminale avrà dimensioni più piccole del modello Pro, pari a 160,46×74,5×8,29mm, con un peso di appena 178,8 grammi. I prezzi, anche in questo caso al momento disponibili solo in dollari, partono da 229 del modello 6+64, 249 per il 6+128, e 279 per l’8+128 GB.

REDMI NOTE 10

Anche in questo caso sono presenti quattro fotocamere sul retro con sensore principale da 48MP, display Super AMOLED da 6,43 pollici e processore Snapdragon 678. Anche in questo caso la batteria è da 5.000mAh, sempre con supporto alla ricarica rapida a 33W. Come tutti gli altri modelli presentati, a livello software si baserà sulla MIUI 12, basato su Android 11. Peso contenuto sempre in 178,8 grammi, con dimensioni pari a 160,46×74,5×8,3mm. I prezzi partono da 199 dollari per il modello 4+64GB, per arrivare a 229 dollari del modello 4+128 GB.

Redmi Note 10 5G

Ultimo ma non ultimo, Redmi Note 5G, che ha nel supporto al 5G il suo principale elemento di differenziazione rispetto all’intera linea. In questo caso il dispositivo monta un processore Dimensity 700, e un DotDisplay da 6,5 pollici AdaptiveSync con refresh rate a 90Hz (che si adatta a 30, 50 o 60Hz) ma con tecnologia LCD. La fotocamera principale sul retro, invece, è di 48MP. La batteria è da 5.000mAh con ricarica rapida a 18W.

Sarà disponibile con 4GB di RAM e memoria ROM da 64 o 128GB. E’ un dispositivo che rinuncia, dunque, al display AMOLED, e propone un processore che dovrà ancora dimostrare sul campo di cosa è capace, ma offre la connettività 5G. Anche il prezzo è allettante, dato che parte da 199 dollari, con il modello da 128 GB proposto a 229 dollari. Peso e misure sono pari a, rispettivamente, 190 grammi e 161,81×75,34×8,92mm.

