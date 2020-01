Apple potrebbe aprire il suo store online in India nel terzo trimestre 2020

Secondo nuovi rapporti online Apple dovrebbe aprire un negozio online in India entro quest’anno, precisamente nel terzo trimestre del 2020.

Non è mistero che il governo indiano abbia alleggerito le proprie norme relative alla vendita di prodotti importati. In precedenza, la normativa del paese richiedeva alle aziende di approvvigionare localmente il 30% della produzione. In una dichiarazione dello scorso agosto, Apple si era detta “desiderosa di servire” i clienti in India, tramite store online e negozi fisici, ma che avrebbe “impiegato un po’ di tempo per mettere in atto i suoi piani”.

Sempre nel mese di agosto, Bloomberg aveva riferito che Apple avrebbe iniziato le vendite online in India “entro pochi mesi”. Tale tempistica sembra ora essere cambiata, almeno secondo il nuovo rapporto di TechCrunch. Citando una fonte anonima, che avrebbe familiarità con la vicenda, il rapporto di queste ore afferma che Apple sta ancora “lavorando sulla logistica” dei suoi piani di vendita al dettaglio in India, ma che la nuova sequenza temporale suggerisce vendite online a partire dal Q3 di quest’anno.

Il tanto atteso negozio online di Apple in India sarà operativo a partire dal terzo trimestre di quest’anno, un po’ in ritardo rispetto al previsto. La fonte ha anche dichiarato che la società stava ancora lavorando sulla logistica per l’apertura di negozi e che la nuova finestra di lancio dello store online è adesso prevista tra luglio e settembre. Il CEO di Apple, Tim Cook, probabilmente pianificherà un viaggio in India in occasione dell’annuncio.

Anche se sembra che questa sequenza temporale non sia del tutto definitiva, dunque soggetta a potenziali modifiche, sembra che una presenza ufficiale degli store Apple in India sia ormai in dirittura d’arrivo.

Nei mesi passati Apple ha provato diverse strategie in India, incluso il cambio di dirigenti responsabili delle vendite. E’ da tempo che Apple corteggia il suolo indiano al fine di poter aprire i propri store nel paese. Ad ogni modo, tutte le novità sugli Apple Store si possono trovare in questa sezione di Macitynet.