Virginia Rometty lascerà l’incarico di CEO di IBM in aprile

Virginia “Ginni” Rometty lascerà l’incarico di amministratore delegato in IBM e al suo posto arriverà Arvind Krishna, attualmente vice presidente responsabile Cloud e Cognitive Software nell’ambito dei servizi del colosso IT. Il passaggio di consegne avverrà il 6 aprile; Rometty resterà nel Consiglio di Amministrazione fino alla fine dell’anno e andrà in pensione dopo avere passato 40 anni in azienda.

Arvind Krishna, 57 anni, ha avuto un ruolo cruciale nell’acquisizione di Red Hat da parte di IBM a ottobre dello scorso anno per la cifra record di 34 miliardi di dollari. James Whitehurst, CEO di Red HAT (in precedenza direttore generale di Delta Air Lines) e attuale vicepresidente di IBM, occuperà il posto di Rometty come Presidente del consiglio di amministrazione.

Virginia Rometty ha supervisionato l’acquisizione di 65 aziende, ha spinto su tecnologie di intelligenza artificiale (Watson), il cloud, la sicurezza e i big data. Nel 2014 il CEO di Apple Tim Cook e Ginni Rometty annunciarono una partnership esclusiva per combinare “i rispettivi punti di forza all’avanguardia nel mercato” con soluzioni nell’enterprise mobility attraverso una serie di app aziendali, soluzioni business specifiche per settore, incluse app native e appositamente sviluppate per iPhone e iPad.

Virginia M. (Ginni) Rometty ha iniziato la carriera in IBM nel 1981; ha ricoperto una serie di posizioni di leadership all’interno dell’azienda e guidato l’integrazione di PricewaterhouseCoopers Consulting (servizi di consulenza di direzione e strategica, revisione di bilancio e consulenza legale e fiscale), acquisita nel 2002, contribuendo alla creazione di un team con oltre 100.000 consulenti ed esperti aziendali.

Vanta il titolo di Bachelor of Science con lode in informatica e ingegneria elettrica della Northwestern University dove, tra le altre cose, ha ricevuto una laurea honoris causa. È membro del Council on Foreign Relations e nel consiglio di amministrazuone della Northwestern University, nel consiglio di sorveglianza e gestione del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. È anche co-presidente della commissione Cyber Group dell’Aspen Institute e membro del comitato consultivo della Tsinghua University School of Economics and Management.

I detrattori ricordano che dal 2012 a oggi le azioni IBM hanno perso il 26% mentre il Nasdaq ha guadagnato il 257%. Si tratta in ogni caso di una personalità importante nel mondo IT e una delle pochissime donne ai vertici dei colossi hi-tech USA.