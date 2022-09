Apple potrebbe sfruttare pannelli Hybrid OLED per i futuri iPad

Indiscrezioni riferiscono da tempo che Apple avrebbe intenzione di passare alla tecnologia OLED per i display dei futuri iPad e ora le ultime voci narrano del possibile ricorso a una tecnologia OLED ibrida che combina materiali rigidi e flessibili per i pannelli.

Lo riferisce il sito sudcoreano The Elec, affermando che Apple sarebbe riluttante a fare affidamento esclusivamente alla tecnologia dei pannelli OLED flessibili perché questi tenderebbero a deformarsi quando sfruttati in dispositivi con display più grandi di quelli di iPhone.

The Elec afferma che le scelte di Apple non sono dettate solo dai costi ma anche da problematiche che influiscono sull’estetica dei pannelli, minuscole “increspature” che non si notano sui display da 5,7″ come quelli degli iPhone da 5,7″ ma sono percettibili su prodotti con schermi più grandi (da 10″ a 20″).

La tecnologia OLED ibrida alla quale sarebbe interessata Apple deve essere ancora perfezionata, richiederà almeno un anno per la commercializzazione e prima di poter essere integrata negli iPad; le voci riferiscono ad ogni modo che sia Samsung, sia LG stanno portando avanti la lavorazione di substrati ultra-sottili da 2mm da usare in questo ambito, spessore inferiore rispetto all’attuale standard da 5mm.

A giugno – sempre The Elec – ha riferito di Apple al lavoro su pannelli di visualizzazione per i modelli di iPad OLED di seconda generazione, citando accordi con Samsung e LG per l’uso di nuove apparecchiature OLED Gen 8.5.