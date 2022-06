Apple lavora agli iPad OLED di seconda generazione

I fornitori Apple stanno già lavorando su pannelli di visualizzazione per i modelli di iPad OLED di seconda generazione.

E’ il The Elec che riferisce come Samsung Display stia negoziando i prezzi per le nuove apparecchiature OLED Gen 8.5 progettate per realizzare pannelli di visualizzazione OLED per dispositivi come tablet. Secondo quanto riferito, Samsung sta pianificando di utilizzare l’apparecchiatura per produrre in serie pannelli OLED Gen 8.5 alla fine del 2024, pronti per la seconda generazione degli iPad OLED di Apple.

Apple ha iniziato a passare le sue linee iPad e MacBook ai display mini-LED nell’ultimo anno, e quelli OLED saranno il passo successivo. A differenza dei display mini-LED, i pannelli OLED utilizzano pixel autoemettitori e non richiedono retroilluminazione, il che potrebbe migliorare il rapporto di contrasto e contribuire a una maggiore durata della batteria sui futuri modelli di iPad e MacBook. Apple utilizza già display OLED per i suoi ultimi iPhone e tutti i modelli di Apple Watch.

I modelli di prima generazione di iPad con questa tecnlogia OLED, costituiti da un iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici, dovrebbero utilizzare display forniti da LG Display e Samsung, realizzati nelle linee di produzione OLED Gen 6 esistenti. Passare ai pannelli OLED Gen 8.5 per la seconda generazione di iPad OLED sarebbe più economico per i dispositivi più grandi rispetto all’utilizzo delle line Gen 6, che invece risultano più indicate per i dispositivi più piccoli come gli smartphone, perché permettono di produrre più pannelli OLED per substrato.

I primi modelli a beneficiare della nuova linea di produzione dovrebbero essere gli iPad OLED nel 2025. Vari dispositivi Apple con display OLED Gen 8.5 dovrebbero essere lanciati dopo il debutto dei primi iPad con schermi OLED. Ad esempio, un rapporto precedente ha inserito il lancio del primo MacBook con display OLED nel 2025, a seconda del successo dei nuovi modelli di iPad Pro OLED da 11 e 12,9 pollici dell’anno precedente.