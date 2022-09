Tim Cook ha promesso aiuti per gli alluvionati in Pakistan

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha fatto sapere che l’azienda da lui guidata effettuerà donazioni a sostegno delle operazioni di soccorso e per attività di ricostruzione destinate agli alluvionati in Pakistan e aree limitrofe dove sono morte migliaia di persone e si contano milioni di sfollati per devastazioni da piogge monsoniche senza precedenti.

Cook ha riferito del supporto per la zona in questione on un tweet. “Le inondazioni in Pakistan e aree limitrofe sono un devastante disastro umanitario. Il nostro pensiero è rivolto a quanti hanno perso i propri cari, alle numerose famiglie sfollate e a tutte le persone colpite dalla calamità. Apple effettuerà donazioni per la attività di soccorso e ricostruzione”.

I numeri sono impressionati: migliaia di morti e almeno 33 milioni di sfollati – il 15 per cento della popolazione – e un milione di case inagibili e quasi la metà dei terreni coltivabili sommersi dall’acqua, problemi causati da piogge monsoniche di portata che non ha precedenti nella storia recente dello Stato dell’Asia meridionale.

The floods in Pakistan and surrounding areas are devastating humanitarian disasters. Our thoughts are with those that have lost loved ones, the many displaced families, and all those affected. Apple will donate to relief and recovery efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) August 31, 2022

In passato più volte Tim Cook ha predisposto donazioni per zone colpite da calamità naturali; ad agosto dello scorso anno ha attivato donazioni per sostenere soccorsi e popolazioni colpite dall’uragano Ida in USA; un mese prima lo aveva fatto per le alluvioni in Germania e Belgio.

in passato Cupertino ha effettuato donazioni per affrontare inondazioni, incendi, terremoti e altre catastrofi umanitarie. È successo, ad esempio, per le vittime dei roghi in California, dopo gli incidenti di Charlottesville, per il disastro dell’uragano Sandy, dell’uragano Harvey, a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Giappone ed Equador, per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia nel 2016 e molte altre volte ancora.