Apple prepara la registrazione della presentazione di iPhone 14 e Apple Watch Series 8

Apple sta già iniziando a registrare l’evento virtuale di settembre per la presentazione degli iPhone 14 e dell’Apple Watch Series 8, incluso il modello rugged di quest’ultimo.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”. Secondo Gurman l’evento verrà trasmesso a settembre, lasciando immaginare che si tratterà di un evento pre-registrato.

Da quanto è iniziata l’ondata della pandemia da Covid-19, Apple non ha ripristinato completi eventi in presenza per la presentazione di nuovi prodotti. A giugno si è svolta la WWDC (conferenza sviluppatori) ma per il keynote di apertura è stato organizzato un incontro all’aperto presso l’Apple Park con un numero limitato di persone che hanno guardato i video pre-registrati del keynote e dello “State of the Union” insieme alla community online.

Gurman afferma che Apple ha in programma due eventi per l’autunno, alla stregua di quanto accaduto negli ultimi anni: l’evento di settembre sarà dedicato alla presentazione di nuovi iPhone e Apple Watch; un evento a ottobre sarà dedicato a Mac e iPad.

Dopo il primo evento dedicato ai nuovi iPhone e Apple Watch, è previsto un secondo evento durante il quale Apple dovrebbe annunciare – tra le altre cose – i nuovi iPad Pro, e la seconda generazione degli AirPods Pro.