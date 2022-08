Il futuro iPad Pro con nuovo Smart Connector?

Una voce che arriva dal Giappone riferisce che i futuri iPad Pro da 12,9″ e 11” integreranno un nuovo Smart Connector a 4 pian, variante aggiornata del connettore a 3 pin che consente di collegare tastiere e altri accessori.

A riferirlo è il sito Macotakara citando una sua non meglio precisata fonte affidabile, prevedendo per i prossimi iPad Pro – quelli che dovrebbero arrivare in autunno – un nuovo Smart Connector con 4 pin anziché 3 come l’attuale. Secondo il sito giapponese, il pin aggiuntivo permetterebbe di semplificare l’alimentazione di accessori. Lo Smart Connector si trova sul retro o sul lato di iPad Pro da 11 pollici (1a, 2a o 3a generazione), iPad Pro da 12,9 pollici (3a, 4a o 5a generazione) e iPad Air (4a o 5a generazione); attualmente presenta tre piccoli contatti magnetici, attraverso i quali è possibile fornire l’alimentazione all’iPad e alla periferica collegata.

Le ultime indiscrezioni riferiscono che Apple sta lavorando su versioni aggiornate dell’iPad Pro da 11″ e 12,9″ con lancio possibile verso settembre oppure ottobre (quando dovrebbe essere presentato iPadOS 16, il cui rilascio sarà a quanto pare rimandato di un mesetto per migliorare alcune funzionalità). L’iPad Pro 2022 dovrebbe integrare il chip M2 e l’aggancio MagSafe per caricare in wireless il dispositivo.

A questo indirizzo un confronto tra iPad Air 5 e iPad Pro 2021: li mettiamo a confronto e vi aiutiamo su quale scegliere.