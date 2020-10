Apple presenta le nuove custodie e accessori MagSafe per iPhone 12

Al fianco ai nuovi terminali iPhone 12 e iPhone 12 Pro, Apple ha introdotto una nuova collezione di custodie e accessori nel suo negozio online. La caratteristica principale di questi accessori è il supporto per MagSafe su ‌iPhone‌ 12. Ecco di che si tratta.

Con MagSafe, la nuova linea di custodie si aggancia automaticamente al retro di ‌iPhone‌ 12 e ‌iPhone 12 Pro‌, facilitandone l’applicazione. Gli accessori di ricarica faranno lo stesso, portando a una ricarica fino a 15 W.

Naturalmente, gli accessori che elenchiamo di seguito non sono ancora disponibili per l’acquisto e probabilmente verranno rilasciati nello stesso momento in cui Apple aprirà i preordini dei ‌iPhone‌, a partire da questo venerdì per ‌iPhone‌ 12 e ‌iPhone 12 Pro‌. Il 6 novembre, invece, si avrà l’apertura dei preordini per ‌iPhone‌ 12 mini e ‌iPhone 12 Pro‌ Max.

Per iniziare, Apple ha rilasciato una custodia in silicone con MagSafe per iPhone 12 e iPhone 12 Pro. È disponibile in diverse colorazioni, tra cui Deep Navy, Kumquat, Verde cipro, Rosarancio, Bianca, nera, prugna e (PRODUCT) Red, ciascuna al prezzo di 55 euro. La stessa custodia in silicone con MagSafe è disponibile per iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini e negli stessi colori e allo stesso prezzo.

La custodia trasparente con MagSafe è disponibile per iPhone 12 e iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini, sempre al prezzo di 55 euro.

Un nuovo accessorio lanciato quest’anno è il portafoglio MagSafe in pelle per iPhone al prezzo di 65 euro. È disponibile nelle colorazioni blu baltico, sole di california, cuoio e nero. E’ progettato per tenere sempre a portata di mano documenti e carte di credito, agganciate magneticamente al retro di ‌iPhone‌ 12. Il portafoglio in pelle con MagSafe non è ancora disponibile per l’acquisto.

Infine, il caricabatterie MagSafe base che ha un prezzo di 45 euro. Apple ha anche annunciato il MagSafe Duo Charger, che ha spazio per l’iPhone‌ 12 e l’Apple Watch, ma non è ancora disponibile su Apple.com. Apple afferma anche che ci saranno custodie in pelle per la linea ‌iPhone 12 Pro‌, ma non sono ancora disponibili.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.