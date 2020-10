Prime Day: sconto fino al 40% sugli elettrodomestici

Amazon è nota per molte cose, prezzi bassi, efficienza nella spedizione, assortimento e soluzioni innovative per i servizi. Non lo è particolarmente per i grandi elettrodomestici eppure ci sono ottime offerte anche in questo ambito tanto più oggi che con il Prime Day arrivano prezzi scontati anche del 40% sul listino praticato nei giorni comuni.

Il ribasso Prime Day riguarda lavatrici, lavapiatti e asciugatrici, in pratica quegli elettrodomestici che troviamo in ogni casa in cucina e in bagno; le offerte sono su moltissimi grandi marchi. Candy, LG, Samsung, Hoover, Bosch, Haier e Miele. Le fasce di prezzi sono quelle per tutte le tasche: da un paio di centinaia di euro fino a prodotti anche decisamente più costosi e sofisticati.

Un aspetto molto importante da notare è che Amazon anche per gli elettromestici applica le stesse condizioni che sono applicate per tutti gli altri prodotti: spedizione gratis e restituzione “senza domande” entro 30 giorni. Non è prevista l’installazione (servizio superfluo per molti casi) ma non ci sono altri tipi di sorprese come costi elevati per l’invio della merce e lunghe attese per il rimpallo del pacco tra spedizionieri e padroncini che svolgono il porta a porta.

Se volete sapere se c’è qualche prodotto di particolare interesse, potete scorrere la pagina che trovate qui. Le offerte finiscono a mezzanotte.