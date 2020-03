Apple presenta una nuova serie di video per fare scuola da casa

Apple continua il suo impegno nell’ambito dell’istruzione rivolgendo questa volta l’attenzione agli educatori e agli insegnanti che fanno scuola in remoto, da casa.

Quando genitori, insegnanti e alunni si trovano a vivere l’esperienza dell’istruzione in remoto – come per l’emergenza sanitaria da Coronavirus – capire di quali strumenti e software hanno bisogno per utilizzare al meglio il tempo e le risorse da dedicare alla scuola in digitale. Per andare incontro proprio a questa esigenza, Apple ha lanciato una nuova serie di video che ha l’obiettivo di aiutare le scuole e gli educatori a utilizzare le funzionalità integrate sui loro dispositivi Apple, come iPad, per garantire un migliore apprendimento in remoto.

Al momento sono disponibili due video della serie: un filmato per preparare le risorse per l’apprendimento in remoto e uno dedicato alla creazione e condivisione di presentazioni e demo.

Nel primo video, dedicato alla preparazione delle risorse per l’apprendimento remoto, gli utenti sono invitati ad esplorare le diverse modalità per accedere alle risorse della scuola e a scoprire quali app supportano l’apprendimento in remoto. I suggerimenti includono l’uso delle funzionalità integrate di iPad per scansionare documenti e per migliorare la propria organizzazione, come il Markup per annotare i materiali forniti dagli insegnanti e impostare dei memo vocali.

Attraverso il video dedicato alla creazione e condivisione di presentazioni e demo, si mostrano le diverse funzionalità integrate di iPad per creare demo e video didattici.

Oltre a questa opportunità formativa, Apple ricorda che gli insegnanti e gli educatori possono partecipare a conferenze virtuali di 30 minuti guidati dai suoi specialisti.

E’ possibile accedere ai video di questa nuova serie Education di Apple a partire da questo link.

Le notizie sull’istruzione che incontra la tecnologia si possono trovare in questa sezione di Macitynet.