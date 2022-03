Apple rilascia HomePod 15.4 con supporto alle reti captive

Oltre a iOS 15.4, iPadOS 15.4 e tvOS 15.4, Apple ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento 15.4 disponibile per HomePod e HomePod mini. L’aggiornamento 15.4 è il quarto importante aggiornamento del software ‌per l’altoparlante smart di Apple dal rilascio della versione 15, e arriva più di un mese dopo il lancio del software HomePod 15.3.

L’aggiornamento del software ‌HomePod‌ 15.4 offre supporto per reti Wi-Fi captive, in modo che gli utenti possano connettersi a un ‌HomePod‌ su una rete che necessita di ulteriori passaggi per accedervi. Apple ha anche aggiunto una nuova voce Siri.

Il software HomePod come ricorda MacRumors viene installato automaticamente su HomePod, a meno che la funzione non sia disabilitata, ma l’homePod può anche essere aggiornato manualmente attraverso l’app Casa.

Ricordiamo che grazie all’aggiornamento precedente, il 15.3, è stato aggiunto il riconoscimento voce multi utente per Siri in Italiano.