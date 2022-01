HomePod 15.3 porta il riconoscimento voce multi utente in Italia

Finalmente una funzione che è disponibile da anni per gli utenti anglosassoni, sta per arrivare anche in Italia: stiamo parlando del riconoscimento della voce multi utente introdotto con l’aggiornamento software HomePod 15.3: qui la recensione di macitynet di HomePod mini.

Nel momento in cui scriviamo l’update è disponibile esclusivamente per gli utenti beta tester, infatti si tratta di un aggiornamento in versione Release Candidate (RC). Trattandosi di una delle ultimissime fasi di beta, significa che in breve tempo questa funzione sarà presto disponibile per tutti i possessori di HomePod.

Ricordiamo che il riconoscimento della voce multi utente in HomePod è stato rilasciato da Apple la prima volta nel 2019 con iOS 13, allora esclusivamente per l’Inglese. Grazie a questa funzione Siri è in grado di apprendere e identificare la voce di diverse persone, permettendo così di effettuare richieste in base ai propri dati e preferenze personali.

Il riconoscimento della voce multi utente di HomePod è in grado di distinguere fino a un massimo di sei voci e utenti, per accedere al volo a musica e playlist, messaggi, calendario con appuntamenti e promemoria per ognuno.

Tra i primissimi a segnalare l’arrivo della funzione in HomePod 15.3 RC è Domenico Panacea, super appassionato Apple di lungo corso e amico storico della redazione di macitynet: in questo articolo riportiamo una schermata pubblicata nel suo post su Twitter. La stessa funzione è stata introdotta anche in india per l’inglese parlato nel Paese.

Nel mese di dicembre del 2021 Apple ha introdotto in HomePod il supporto per Olandese e Russo in Siri, anche se HomePod mini non è ancora disponibile per l’acquisto nelle due nazioni. Una mossa che comunque conferma i lavori in corso e presumibilmente anche il prossimo inizio della commercializzazione dello speaker in questi due mercati. Grazie all’introduzione e all’espansione geografica della disponibilità di HomePod mini Apple ha incrementato la sua quota di mercato negli speaker smart.

Sembra che in passato Apple abbia valutato l’introduzione di un HomePod portatile con batteria. La recensione di HomePod mini è in questo articolo di macitynet, invece per tutte le notizie dedicate a HomePod si parte da questa pagina.