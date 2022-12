Apple si accende di rosso RED per la lotta contro l’AIDS

Il primo dicembre è la Giornata mondiale contro l’AIDS e, come da tradizione da anni, Apple offre visibilità e sostegno globali alla lotta contro l’infezione nei paesi più poveri del mondo, finanziando il Global Fund con i suoi prodotti (RED): oggi, come ogni primo dicembre, centinaia di negozi Apple Store in tutto il mondo tingono di rosso l’insegna con il logo della Mela e hanno allestito vetrine ed esposizioni interne per mostrare e provare prodotti e accessori (RED) di Apple.

Fin dal 2006 Apple collabora e supporta Global Fund finanziando la lotta contro AIDS e HIV in Africa e nelle regioni più povere del pianeta donando una percentuale del fatturato dei prodotti (RED). La multinazionale annuncia che complessivamente dal 2006 a oggi le sovvenzioni di Apple ammontano a oltre 250 milioni di dollari.

Somma che il Global Fund ha impiegato per fornire assistenza e servizi sanitari a oltre 11 milioni di persone. Con i fondi sono stati distribuiti oltre 197 milioni di test HIV e per 5 milioni di madri sieropositive è stato possibile prevenire la trasmissione del virus ai bambini.

«Negli ultimi 16 anni Apple ei suoi clienti hanno fatto parte della lotta globale per porre fine all’AIDS”. «La collaborazione di Apple con (RED) sostiene il Global Fund, che fornisce l’accesso ai servizi sanitari a milioni di persone nelle comunità più bisognose dell’Africa sub-sahariana» continua, «Compreso il lavoro fondamentale nelle comunità rurali e il supporto per le donne incinte e le loro famiglie».

«In onoranza della Giornata mondiale contro l’AIDS Apple offre nuovi modi ai clienti per continuare a sostenere il Global Fund, aumentare la consapevolezza e saperne di più sulla battaglia per porre fine all’HIV/AIDS».

App Store sta promuovendo l’app Preppy, per il tracciamento della profilassi pre-esposizione, Apple Books presenta raccolte curate di saggistica e narrativa sull’AIDS. La scheda Guarda ora di Apple TV include una raccolta di programmi correlati, mentre Apple Music offre una selezione speciale di musica e programmi radiofonici dedicati all’argomento.

Da questa pagina sono disponibili tutti gli articoli di macitynet che parlano dei prodotti e degli accessori Apple (Product) RED in colore rosso i cui proventi vengono devoluti al Global Fund.