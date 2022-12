I gaming phone Black Shark 5 (e Pro) sono in offerta

Se usate lo smartphone soprattutto per giocare allora vi conviene acquistare uno di quei telefoni progettati appositamente per questo scopo, con il giusto bilanciamento nelle prestazioni per tenerlo reattivo anche sotto sforzo. E in tal caso la serie Black Shark 5 è una buona idea tanto più che adesso, grazie ad un codice, si compra in sconto risparmiando diverse centinaia di euro.

Black Shark 5 Pro

Quello più performante che trovate in promozione è Black Shark 5 Pro, che usa il processore Snapdragon 8 Gen 1 e un doppio sistema di raffreddamento chiamato Anti-Gravity Dual VC Cooling System.

Dalla generazione precedente eredita la ricarica rapida Hyper Charge da 120 Watt che permette di ricaricare la batteria da 4.650 mAh in meno di 15 minuti (una vera e propria manna dal cielo per i giocatori). Lo schermo invece è un pannello OLED con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e supporto alla profondità di colore a 10 bit, con una frequenza di campionamento del tocco di 720 Hz.

Quel che rende questo terminale il compagno ideale per il gioco in mobilità sono i trigger pop-up magnetici, che permettono di giocare con il comfort di veri controlli tattili, come se si stringesse tra le mani un pad. Non solo, ma permette di effettuare diverse combo toccando punti ben precisi e differenti dello schermo: questo sistema prende il nome di Magic Press, assisto da motorini tattili lineari, che restituiscono per ogni tocco sensazioni differenti.

Ottimo anche il sistema audio, senza dimenticare un triplo comparto fotografico, composto da una camera principale da 108 MP. A queste caratteristiche si affiancano memorie UFS 3.1 e memorie RAM LPDDR5 per assicurare che i dati vengano trasferiti alla massima velocità, così che l’installazione di giochi, il caricamento degli stessi e il passaggio da una scena all’altra risultino più rapidi che mai.

Black Shark 5

Anche la versione base è in sconto e dalla Pro differisce per pochi aspetti: innanzitutto lo schermo, che è un pannello AMOLED e la risoluzione è di 8.000 x 6.000 pixel anziché 12.000 x 9.000 pixel; e poi per la capacità, di 128 GB (sul Pro ce ne sono 256) e il comparto fotografico, composto da una fotocamera principale da 64 MP invece di 108 e da una anteriore da 2 MP invece di 5.

La promozione

Entrambi i modelli come dicevamo sono in offerta:

Black Shark 5 Pro invece di 929,43 € lo pagate 650,43 € usando il codice PBS5P ;

; invece Black Shark 5, che costa 546,04 €, lo pagate 399,04 € col codice PBS5.

In entrambi i casi l’offerta scade il 31 dicembre.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.