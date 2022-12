Kindle Scribe, il primo per scrivere è disponibile in Italia

Kindle Scribe, la nuova generazione che unisce la lettura alla scrittura, è disponibile da questa pagina di Amazon a partire da 369,99 euro. Con uno spessore di soli 5,8 mm, Kindle Scribe è dotato del primo schermo antiriflesso al mondo da 10,2 pollici a 300 ppi, e di una penna che non necessita di ricarica.

Il produttore afferma che lo schermo antiriflesso è progettato “per ricreare la sensazione della penna che scorre sulla carta”, promettendo “un’esperienza naturale e piacevole”. Lo schermo Paperwhite ad alta risoluzione offre spazio per leggere e prendere appunti, esaltando immagini, illustrazioni e grafici, consentendo di regolare facilmente i margini.

Kindle Scribe prevede due opzioni di scelta riguardo la penna: Basic e Premium. Entrambe promettono elevata precisione, una sensazione naturale sulla mano e si fissano comodamente al lato del dispositivo con un magnete. Le penne dispongono anche di tratti di diversa larghezza, un evidenziatore, una gomma e uno strumento di annullamento, tutti accessibili dal menu di scrittura sullo schermo.

La penna Premium include anche una gomma apposita sulla parte superiore e un pulsante di scelta rapida personalizzabile, con il quale si può selezionare la funzione gomma o evidenziatore, oppure creare una nuova nota adesiva.

Le note adesive digitali di Kindle Scribe permettono di prendere appunti a mano sui libri, organizzando automaticamente note e sottolineature in un unico posto, mantenendo così le pagine libere. È anche possibile scrivere un diario utilizzando una serie di template, tra cui elenchi di cose da fare per tenere traccia delle attività e carta a righe per le annotazioni durante le riunioni.

Come tutti i Kindle disponibili, il nuovo Kindle Scribe consente di personalizzare l’esperienza di lettura regolando la dimensione dei caratteri, aumentando l’interlinea o passando alla modalità scura. Grazie all’ampio display di Kindle Scribe, gli utenti che preferiscono leggere con caratteri più grandi hanno la possibilità di visualizzare più testo per pagina e, attraverso l’impostazione ‘modalità large’, possono aumentare la dimensione di elementi come il testo della schermata iniziale e le icone dei libri.

Il produttore evidenzia che il dispositivo è progettato con il 100% di alluminio riciclato e il 48% di plastica riciclata post-consumo; Kindle Scribe è realizzato all’insegna della sostenibilità e il 99% dell’imballaggio è costituito da materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

Kindle Scribe è disponibile all’acquisto da questa pagina di Amazon a partire da 369,99 euro. Il dispositivo è disponibile in Grigio con spazio di archiviazione da 16GB, 32GB o 64GB, è dotato di una penna Basic o Premium, priva di batteria, che include una gomma e un pulsante di scelta rapida personalizzabile. Le nuove cover in pelle e tessuto sono disponibili in vari di colori e possono essere piegate per supportare Kindle Scribe in diverse angolazioni di lettura.

Per un periodo limitato, gli utenti che acquistano Kindle Scribe possono ricevere 4 mesi di prova d’uso gratuito se si iscrivono a Kindle Unlimited durante il set-up del nuovo dispositivo, con cui sfruttare l’accesso illimitato a milioni di ebook, inclusi romanzi, gialli, fumetti e altro.