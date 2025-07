Apple segna il record di nomination Emmy con Severance in vetta

La stagione degli Emmy 2025 si apre con un chiaro protagonista, anzi due: Apple e Severance. Quest’ultima è la serie thriller in streaming su Apple TV+, ambientata in un inquietante mondo lavorativo in cui è possibile scegliere di separare completamente i ricordi tra vita lavorativa e non.

La serie ha conquistato 27 nomination, affermandosi come serie più nominata della 77ª edizione degli Emmy Awards. Un risultato che consolida il prestigio crescente di Apple TV+ nell’ambito delle produzioni originali di alta qualità.

Tra le nomination di punta spiccano quelle per Miglior Serie Drammatica, Miglior Attore Protagonista (Adam Scott) e Miglior Attrice Protagonista (Britt Lower). Il cast brilla anche tra il cast secondario: riconoscimenti per Zach Cherry, Tramell Tillman, John Turturro e Patricia Arquette, oltre a tre attrici candidate come guest star — Jane Alexander, Gwendoline Christie e Merritt Wever.

Apple TV+, annata d’oro

Apple TV+ si distingue con il maggior numero di nomination attoriali rispetto a qualsiasi altro network o studio: ben 31. Oltre a Severance, spicca The Studio, commedia meta- cinematografica con Seth Rogen, che ottiene 23 nomination, tra cui Miglior Serie Comica e Miglior Attore Protagonista in una Commedia. Riconoscimenti anche per il cast secondario, con Ike Barinholtz, Kathryn Hahn e Catherine O’Hara, oltre a un’invasione di guest star eccellenti come Bryan Cranston, Ron Howard e Martin Scorsese.

Altri titoli Apple TV+ premiati con nomination includono Shrinking (7), Slow Horses (5), Presumed Innocent con Jake Gyllenhaal (4), The Gorge (2), Pachinko (2), Disclaimer con Cate Blanchett (2), Dope Thief, Bad Sisters, Dark Matter, Deaf President Now! e Bono: Stories of Surrender.

Grazie a questa impressionante raccolta di ben 81 candidature Emmy Apple supera il suo record storico.

HBO Max e Netflix restano in vetta per volume totale

Se Apple TV+ può vantare un grande successo qualitativo, HBO Max domina in termini quantitativi, con 142 nomination complessive — il massimo mai raggiunto dalla piattaforma. Merito, in particolare, della seconda stagione di The Last of Us, The Penguin e dei successi consolidati come The White Lotus e Hacks. Nonostante ciò, il record storico rimane a Netflix, con 160 nomination ottenute nel 2020.

Tra le sorprese del 2025, anche la fantascienza ha fatto la voce grossa: Andor di Disney+ guadagna 14 nomination, incluso Miglior Drama, pur senza riconoscimenti attoriali. Accanto a Severance e The Last of Us, anche Paradise e Black Mirror confermano che il genere ha finalmente conquistato uno spazio centrale tra i titoli più apprezzati.

Ricordiamo che la cerimonia dei 77ª Emmy Awards sarà presentata dal comico Nate Bargatze e andrà in onda domenica 14 settembre quando in Italia saranno le 2 del mattino. Gli spettatori potranno seguirla anche in streaming su Paramount+.

