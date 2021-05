Sony porterà i giochi PlayStation su iPhone e Android

Non è la prima volta che emerge la volontà di Sony di portare i suoi franchise più importanti su smartphone: il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan torna sull’argomento, e durante una sessione dedicata ad azionisti e investitori, ha spiegato che la società prevede di lanciare i suoi principali franchise di videogiochi PlayStation su piattaforme non console, e quindi su iPhone e Android, incoraggiata dai suoi primi passi “di grande successo” nel mercato dei giochi per PC.

Ryan ha presentato una ricerca che suggerisce che i giochi mobili hanno generato 121 miliardi di dollari in tutto il mondo nel 2020, rispetto ai 62 miliardi generati dal mercato delle console e dei 42 miliardi generati dal mercato dei giochi per PC, dimostrando le ragioni per cui l’azienda ha deciso di spostarsi nel settore del gioco mobile.

Stiamo iniziando il nostro viaggio per togliere l’IP di prime parti di PlayStation dal solo mondo console. Abbiamo iniziato lo scorso anno pubblicando due dei nostri giochi su PC, Horizon Zero Dawn e Predator, ed entrambi sono stati redditizi e hanno avuto davvero un debutto editoriale di grande successo … Nell’AF21 inizieremo a pubblicare alcune delle nostre iconiche IP PlayStation su dispositivi mobili

PlayStation intende pubblicare un numero sempre maggiore di videogiochi PlayStation su iPhone e Android, sperando che il business «Diventerà sempre più importante con il passare del tempo» rispetto ai giochi per console. Sony in precedenza aveva affermato che il suo passaggio ai giochi mobili sarebbe avvenuto con almeno cinque titoli entro marzo 2018, anche se ciò ma non è mai avvenuto.

Al’inizio di quest’anno PlayStation ha aperto una nuova business unit per adattare i suoi “franchise più popolari” ai dispositivi mobili, secondo quanto riporta VideoGamesChronicle, assumendo sviluppatori per ottenere una roadmap dei prodotti mobile entro un periodo di tempo compreso tra tre e cinque anni.

PlayStation ha un vasto catalogo di IP proprietari e titoli che potrebbero arrivare su smartphone, tra cui God of War, Gran Turismo, Killzone, The Last of Us, LittleBigPlanet, Ratchet & Clank, Until Dawn, Uncharted e altri ancora.

L’intenzione dell’azienda di passare ai giochi mobili presumibilmente vedrà alcuni di questi titoli arrivare su iOS e iPadOS, anche grazie al supporto del controller DualSense con le piattaforme Apple. L’arrivo dell’iconico IP di Sony sulle piattaforme mobili avverrà entro la fine dell’anno finanziario nel marzo 2022.

Tutte le notizie che ruotano attorno al mondo di Sony, anche extra gaming, si trovano a questo indirizzo. Per ciò che riguarda Playstation, invece, si parte da qui.