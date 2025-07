Audi offre più giga di serie con alcune vetture e nuove funzioni di personalizzazione

La possibilità di collegamento della propria auto ai servizi delle case automobilistiche è sempre più uno strumento di gestione del parco macchine e allo stesso tempo uno strumento di marketing per i più attenti alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.

Per rendere più completa e fruibile l’esperienza digitale a bordo delle proprie vetture, Audi estende ad una larga parte della sua offerta di vetture la possibilità di attivare gratuitamente 3GB al mese di traffico dati per 3 anni dalla consegna dell’auto.

Parallelamente i Functions on Demand – equipaggiamenti opzionali attivabili successivamente all’acquisto della vettura e per differenti periodi – sinora dedicati ai campi dell’illuminazione, dell’infotainment, del comfort e dell’assistenza alla guida, si possono ora applicare anche al suono dell’abitacolo.

Il traffico dati da 3GB al mese per 3 anni è incluso con Audi A5, nuova Audi Q5 e nuova Audi A6, basate sulla piattaforma premium termica PPC, Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron, forti della piattaforma premium elettrica PPE, nonché la nuova Audi Q3 e MY25 della Granturismo full electric Audi e-tron GT e con ii modelli high-end Audi Q7, Audi Q8 e Audi A8.

L’attivazione avviene mediante app myAudi; gli unici pre-requisiti consistono nella disponibilità di un account myAudi e dell’Audi application store e smartphone interface, di serie per pressoché tutte le vetture citate.

Le Functions on Demand – sinora attive nei campi dell’illuminazione, dell’infotainment, del comfort di bordo e dell’assistenza alla guida – vedono ora ampliarsi la sfera di applicazione andando a includere, per la prima volta, il sound in abitacolo. Audi A5 e Audi Q5, così come Audi Q6 e-tron e Audi A6 e-tron, offrono tre nuove FoD. In primis il pacchetto Sound Improvement, indicato come “volto a rafforzare la profondità dei bassi e la loro precisione”, “ottimizzare la qualità dei file digitali” e compensare automaticamente differenze di volume legate a tracce di origine diversa.

La FoD Virtual sound effects promette fedeltà e diverse atmosfere audio – come concerto all’aperto, jazz club o teatro – mentre la FoD Virtual surroundings consente, attraverso uno specifico algoritmo, di ottenere un effetto dolby surround anche qualora l’infotainment della vettura ne sia sprovvisto.

Una volta consultato mediante la piattaforma myAudi il menu delle FoD disponibili, strutturato in funzione dell’allestimento dell’auto del Cliente, è possibile scegliere quale equipaggiamento attivare e decidere per quanto tempo disporne: sono previsti quattro differenti periodi di attivazione con durata da 30 giorni all’intero ciclo di vita. Nel breve termine è possibile optare per un mese o un anno, mentre nel lungo periodo è previsto un lasso temporale di 2 anni o lifetime. È possibile usufruire della prova delle FoD per un mese, al prezzo simbolico di 1 euro. Al termine del periodo, se non si desidera il prolungamento, la prenotazione scade automaticamente, senza necessità di disdetta.

Temi Audi, personalizzazione dell’infotainment

Audi ha reso più immediata la consultazione dei “Temi” di bordo. I Temi consentono di personalizzare lo sfondo dell’infotainment accedendo ad un catalogo di oltre 200 immagini scattate dall’agenzia fotografica Magnum Photos, create dalle principali major cinematografiche (ad esempio Disney, Marvel, Pixar) o riguardanti specifiche passioni (sport, motori, animali, calcio).

Tramite il menù dell’MMI è possibile visualizzare in anteprima per 30 secondi e senza costi l’atmosfera generata dai diversi sfondi, funzionalità offerta con tutti modelli Audi dotati della piattaforma d’infotainment MIB 3 prodotti da luglio 2022 nonché dalle nuove vetture basate sulle piattaforme premium PPE e PPC.

Proprie queste ultime, appartenenti in ambito termico alle gamme A5, Q5 e A6 e in ambito elettrico alle famiglie A6 e-tron e Q6 e-tron, qualora dotate dello schermo del passeggero vedono lo sfondo prescelto estendersi a entrambi i display e, se equipaggiate con il pacchetto luci ambiente plus, vedono armonizzarsi il colore delle luci interne.

Per tutte le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.